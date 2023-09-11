«Коллектив совершил трудовой подвиг»

Заместитель директора НИЦ им. Гамалеи Павел Вандышев

Сезонная вакцинация от гриппа началась на ВЭФ – старт прививочной кампании дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в регионы поставлена четырехвалентная вакцина, «покрывающая все возможные риски от гриппа, от всех геновариантов». Всемирная организация здравоохранения с 2012 года рекомендует включать в Национальные прививочные календари четырехвалентную вакцину. Она защищает сразу от двух типов вируса гриппа А (H1N1 и H3N2), а также от двух линий гриппа B (Ямагата и Виктория). Существуют и трехвалентные вакцины, они содержат защиту только от одной линии гриппа B, и если эпидемиологи ошибутся в прогнозах, риск заболеть возрастает. Собственные четырехвалентные вакцины от гриппа есть примерно у десяти стран, и с 2019 года Россия входит в их число. Больше нам не нужно закупать аналогичные препараты за рубежом. Более того, мы уже поставляем свою вакцину в другие страны. О том, как и при каких обстоятельствах появилась отечественная четырехвалентная противогриппозная вакцина, мы поговорили с одним из ее разработчиков, заместителем директора НИЦ им. Гамалеи Павлом Вандышевым.

- Вакцина появилась ровно 4 года назад. А когда началась ее разработка?

- Думаю, не ошибусь, если назову 2010-й. Тогда проблема защиты от гриппа стояла острее, чем сейчас. Иммунизация населения не превышала 50%. Чтобы обеспечить популяционный иммунитет, мы становились в очередь к иностранным производителям. Чтобы нарастить производство современных препаратов, было принято решение о строительстве нового биофармацевтического производственного комплекса. Местом реализации проекта выбрали Рязанскую область: сказались удобное расположение, кадровый потенциал и качественна работа региональных властей с инвесторами… Строительство началось в 2012-м. В 2014-м запустили оборудование и отработали технологические операции. Наконец, в 2015-м выпустили первые партии трехвалентной вакцины. Говорю «мы», потому что с 2013 года я руководил этим предприятием.

- Как появление нового большого предприятия воспринял рынок ?

- В нашей отрасли нет жесткой конкуренции, все работают на обеспечение биологической защиты населения, цель на всех одна: своевременная поставка вакцин надлежащего качества. А вот технологическое соперничество — другое дело. Своими секретами никто делиться не хотел, и мы прекрасно понимали, что нужно пройти свой путь. В 2015 году объемы наработки антигена — белка гемагглютинина (главное действующее вещество вакцины) — были крайне низкими. Не было опыта, более половины персонала – вчерашние выпускники. Знания приходилось собирать по крупицам. Основным источником стали доступные публикации, патенты. Помогали поставщики оборудования — делились сведениями о том, как оно работает на аналогичных предприятиях. Иногда доходило до смешного: когда на телевидении выходил сюжет об открытии где-либо в мире предприятия по производству противогриппозных вакцин, мы делали раскадровку сюжета, чтобы увидеть параметры на оборудовании. Обычному человеку это не скажет ничего, а вот профессионалу может дать существенную подсказку.

- Курочка по зернышку клюет…

- Кстати, о курочках. Одной из причин низкого выхода антигена стало отсутствии стандартизации основного биологического материала – куриного эмбриона. Оказалось, что этим никто не занимался. В 2015-2017-м в стране наблюдался дефицит данного сырья, и часть птицефабрик не обращало внимание на требования, предъявляемые производителями биологических препаратов. Тогда мы использовали стратегию параллельного развития: выбрали в качестве партнеров предприятия, которые находились в начале этапа освоения производства куриных эмбрионов для иммунобиологической промышленности. Это позволило правильно выстроить процесс и использовать самые современные технологии, чтобы обеспечить производство эмбрионов с заданными параметрами.

- Путь к четырехвалентной вакцине был открыт?

- Если бы! Сначала, в конце 2015 года мы начали трансфер противогриппозной вакцины Совигрипп (этот препарат до сих пор остается самым массовым). Сотрудники нашего предприятия попали на один из старейших заводов по производству противогриппозных вакцин — в Уфе. Мы увидели отличный пример эффективного применения научных знаний в организации массового производства: каждый технологический этап основывался на результатах научных изысканий. Там мы узнали, какие технологические приемы желательно применять, чтобы добиться максимального эффекта. Из Уфы мы привезли план модернизации предприятия, который должен был лечь в основу применения новых технологических решений.

- План сработал?

- В следующем, 2016 году смогли кратно увеличить объем производства противогриппозной вакцины — до 16 млн доз, но этого было мало. Мощности были загружены не более чем на 30%, это не позволяло обслуживать кредиты. К середине 2017-го года стало совсем тяжело: досудебные претензии поставщиков, задержки зарплаты, угроза отключения энергоресурсов. Замаячила перспектива банкротства. Но сдаваться совсем не хотелось. Вот тогда мы и приняли решение разработать новую четырехвалентную вакцину, на тот момент аналогичный препарат имели всего 4 страны в мире.

- Достигли дна и оттолкнулись, получается?

- Бизнес — суровая среда… Может показаться, что решение принято на эмоциях, но это не так, конечно. Еще в 2016 году было понятно, что развитие профилактики гриппа будет основано на применении современных препаратов. Производят их всего несколько стран, и если у нас появится свой, мы не только сможем эффективно защищать население, но и выйдем на мировой рынок. Это позволит существенно увеличить объем производства, а значит, мы сможем закрыть наши финансовые обязательства.

- А как это вообще — создавать вакцину?

- С производственной точки зрения, необходимо разработать технологию, учитывая все требования к препарату. Вакцина должна соответствовать требованиям ВОЗ, обладать высокой иммуногенностью при сниженной реактогенности и сохранять иммуногенные свойства. Также необходимо, чтобы технология обеспечивала высокую производительность, а сам препарат должен быть доступным экономически. Основной показатель для противогриппозной вакцины — количественный состав антигена. Стоимость 1 грамма антигена гемагглютинина - от 3 до 5 млн рублей, это один из самых дорогих товаров в мире. Совокупный мировой объем производства не превышает 50 кг, и этого хватает лишь на 15-20 % населения планеты. Россия производит не более 5% от мирового объема, поэтому самые массовые препараты для профилактики гриппа в РФ — это адьювантные вакцины с низким содержанием антигена. Мы хотели, чтобы в нашей вакцине было в три раза больше антигена, чем в существующих российских аналогах, а стоила она не более чем на 30% дороже. На разработку технологии ушло 4 месяца. В декабре 2016 года мы представили проект создания новой четырехвалентной вакцины совету директоров компании, который не только его поддержал, но и сократил сроки разработки и внедрения до 24-30 месяцев.

- Но проблемы предприятия никуда не делись: где взяли ресурсы для реализации проекта?

- Вы забыли еще, что январь 2017-го — это пик финансового кризиса, который забирал у нас самое ценное: подготовленный персонал. Но несмотря на все сложности, ресурсы нашлись. Часть наших партнеров верили в нас и в нашу идею. В январе-марте мы фактически под честное слово получили от них все необходимое для производства опытных серий. Провести доклинические и клинические исследования нам тоже помогли партнеры — они взяли на себя финансирование этого сложного и дорогого процесса. Эта цель всех нас объединила — и сотрудников предприятия, и партнеров. И все получилось! В июле 2019 года глава ГК РОСТЕХ Сергей Викторович Чемезов на встрече с президентом России доложил главе государства о создании в России первой современной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа. Мы понимали, что это лишь первый шаг. Предстояло осуществить переход с трехвалентных вакцин на четырехвалентные.

- В чем сложность такого перехода, если вакцина есть, технология отработана?

- Как я уже говорил, антигена гемагглютинина в России производят мало. Следовательно, необходимо было увеличить объем производства с существующих 800 граммов до 1500 в 2020 году и до 3500 граммов к 2022 году. Не прекращая производство других препаратов. То есть, нужно было осуществить техническое перевооружение, не отходя от станка. Здесь нужно объяснить, что технологический цикл производства вакцин начинается в феврале, когда определяют состав штаммов, которые будут циркулировать в следующий осенне-зимний сезон, а к 1 сентября препарат уже должен быть в местах проведения вакцинации. На подготовительные и вспомогательные работы у предприятия не более 4-х месяцев в году — с сентября по декабрь. Так что в сентябре 2019-го начали разрабатывать программу расширения производства.

- И средства на все это сразу откуда-то взялись...

- Нас поддерживали акционеры. Мы закупили самое современное оборудование, импортное и отечественное. Уровень автоматизации увеличился более чем на 30%, некоторые участки производства были роботизированы. Некоторое оборудование было уникально и не имело аналогов в России. В результате мы получили линию, способную разливать и упаковывать готовую продукции в объеме до 320 тыс. доз в сутки. А это значит, что за 10 дней мы были способны обеспечить вакциной, ну, к примеру, половину Санкт-Петербурга.

- Получается, сама модернизация пришлась на 2020 год, когда началась пандемия коронавируса.

- Коллектив совершил трудовой подвиг, с моей точки зрения. С одной стороны, непрерывное производство, с другой – монтаж и наладка оборудования. С третьей, а, точнее, вокруг всего этого – коронавирус. Вакцины от него еще не было, персонал болел, некоторые сотрудники – тяжело. Нехватка людей ощущалась на каждом участке, и тогда на место аппаратчиков, там, где это было возможно, становились офисные сотрудники. Все чувствовали ответственность за результат, поэтому все получилось. Итог первого года массового производства четырехвалентной вакцины превзошел ожидания. Госзаказ был незначительным – всего 7,5 млн доз, но на коммерческом рынке востребованность препарата была столь высока, что после выхода доля нашего препарата превысила 30%, он сразу же был поставлен в 5 стран. Мы очень четко видели перспективу, требовалось довести производительность до 50 млн доз в год. Из них 40 млн – это потребности внутреннего рынка, 10 млн – экспорт. Программу дальнейшего перевооружения разработали сразу же, она была рассчитана на полтора года.

- Уже реализовали, получается?

- Не могу ответить на этот вопрос, так как в конце 2020 года я покинул компанию. Ключевая задача была решена, и меня интересовали абсолютно новые технологии в производстве вакцин. Конечно, мне бы хотелось, чтобы задуманное нами расширение мощностей было реализовано.

- А другие специалисты, которые работали над четырехвалентной вакциной?

- Большинство ведущих специалистов, создававших вакцину, очень востребованы в отрасли. Они продолжают «расти», параллельно занимаясь преподавательской деятельностью, передавая опыт будущим технологам, химикам и руководителям производств. Многие из них покинули компанию, а их место заняли те, кто работал под их руководством. На смену одному поколению пришло другое.

- Что необходимо сделать, чтобы создание первой отечественной четырехвалентной вакцины от гриппа не стало последним громким достижением в этой отрасли?

- Если вкратце, то нужно разработать и внедрить новые технологические платформы, которые определят возможность производства вакцин на ближайшие 30-50 лет. Необходимо создать технологии вакцин, которых в России еще нет – например, для профилактики ветряной оспы, внедрить технологию производство противогриппозных вакцин на основе культуры клеток, производительность которой кратно выше существующих технологий: вместо 3000-5000 граммов антигена мы сможем производить 15000-20000 граммов, что позволит продвигать препараты в страны Юго-восточной Азии и Ближнего Востока. Также нам необходима современная инфраструктура, которая позволит ученому оперативно отработать идею до уровня клинических испытаний и уже на этой стадии организовать взаимодействие с техническим партнёром. Нам по силам решить любую задачу. В истории российской имунопрофилактики есть много примеров решения сложных задач – это и создание вакцин для профилактики полиомиелита, и более современный пример – разработка и массовое распространение, в том числе за рубежом, вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V».

- Современные вакцины – это хорошо, но в мире по-прежнему есть те, кто отказывается от профилактических мер. Даже коронавирус их ничему не научил. В чем феномен антипрививочного движения и как ему противостоять?

- Это тема, которая заслуживает отдельного обстоятельного разговора… В основе антиваксерства лежат два фактора. Первый – это боязнь уколов. Второй – гораздо опаснее, потому что имеет коммерческую природу: лечить значительно дороже, чем заниматься профилактикой. Важно учитывать, что все профилактические меры являются для граждан добровольными. В таких условиях необходимо как можно больше рассказывать людям о доступности, эффективности и безопасности вакцин. О технологии их производства, о том, какую роль они сыграли в увеличении продолжительности жизни людей. Все это не только снимет ряд вопросов но и повысит уровень доверия как к отдельному препарату, так и к системе профилактических мероприятий в целом.