Минобороны РФ уничтожило под Херсоном пункт управления беспилотниками ВСУ

Удалось выявить и уничтожить пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами
Фото: REUTERS
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях ВСУ на участках боевого соприкосновения: на Донецком направлении в пяти атаках штурмовые группы ВСУ потеряли до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Южно-Донецком до 160, на Запорожском в районе Работино до 145, на Краснолиманском до 70, на Купянском до 80, на Херсонском до 20.
Кроме 675 военнослужащих киевского режима воины уничтожили склады боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, 28-й механизированной бригады ВСУ, станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, два танка, самоходку М109 «Paladin» (США), гаубицу М119 (США), зенитный ракетный комплекс британского производства «Stormer HVM», а также станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».
Конашенков отметил, что в районе населенного пункта Берислав Херсонской области удалось выявить и уничтожить пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами.
Тем временем, армейской авиацией в Серебрянке был поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны, а в Трудовое - радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Ракетными войсками и артиллерией группировки поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.
Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, чьи бойцы за сутки перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха», а также 46 украинских беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
467 - самолетов.
248 - вертолетов.
6628 - беспилотных летательных аппаратов.
437 - зенитных ракетных комплексов.
11779 - танков и других боевых бронированных машин.
1149 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
6331 - орудие полевой артиллерии и минометов.
12905 - единиц специальной военной автомобильной техники.
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