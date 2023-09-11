Количество жертв растет, дефицит хлеба, ждут новый удар: Что происходит в Марокко после мощнейшего землетрясения

Крупнейшее за последнее столетие землетрясение в Мароккоо, которое произошло 8 сентября, нанесло серьезный удар как по жителям королевства, так и по его экономике. Фото: REUTERS

Крупнейшее за последнее столетие землетрясение в Мароккоо, которое произошло 8 сентября, нанесло серьезный удар как по жителям королевства, так и по его экономике. Власти уже зафиксировали новый печальный рекорд по погибшим - сейчас умершими из-за стихии числятся 2 497 человек, более 2,4 тысяч ранены. Сильнее всего пострадала провинция Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших или погибших нет. В консульские учреждения МИД в королевстве обращений от граждан РФ не поступало.

Марокканские военные задействуют самолеты, вертолеты и беспилотники, но все равно людней и техники не хватает. Службы экстренной помощи направили помощь в наиболее пострадавшие районы, но дороги, ведущие в горный район вокруг эпицентра землетрясений, были заблокированы частным автотранспортом упавшими камнями, и добраться туда не так просто.

Для того, чтобы помочь пострадавшим в городе Марракеше был оборудован уличный госпиталь, местные специалисты обратились ко всем горожанам с призывом сдавать кровь.

Продовольственное обеспечение городов было нарушено, хотя в крупных супермаркетах по-прежнему можно найти продукты первой необходимости. На данный момент королевство столкнулось лишь с острым дефицитом дешевого хлеба, поскольку пекари пока боятся открывать свои производства.

Многие страны уже объявили о том, что готовы оказать помощь Марокко. Не осталась в стороне и Россия - дагестанский благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор пожертвований для помощи пострадавшим марокканцам. По данным соцсетей фонда, он планирует собрать 3 миллиона рублей.

Власти уже зафиксировали новый печальный рекорд по погибшим - сейчас умершими из-за стихии числятся 2 497 человек, более 2,4 тысяч ранены. Фото: REUTERS

РАЗРУШЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Разрушенными оказались и любимые туристами места, такие как городок Мулай Брахим, где насчитывается около 3 тысяч человек. Люди там живут в домах, построенных из легких кирпичей и шлакоблоков, и в результате толчков многие строения обвалились и теперь находиться в них небезопасно. Упавшие стены обнажили внутреннюю часть поврежденных домов, их обломки скатились с холмов.

«Мы почувствовали сильнейшие толчки, как будто наступил конец света, - рассказал житель городка Аюб Тудите. - Десять секунд, и все исчезло».

19-летний студент Абдельфаттах Эль-Акари, заявил, что землетрясение длилось больше минуты: «Земля разломилась, и дома треснули».

Сейчас, когда жители Мулай Брахима вернулись к своим домам, некоторые начали голыми руками расчищать завалы и искать своих родных. Вместе с ними работают поисковые бригады, которые обследуют разломы в поисках выживших.

Помимо Мулай Брахима был нанесен ущерб и другим туристическим достопримечательностям. Например, под удар стихии попал исторический квартал Марракеша, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там обрушились несколько зданий, и, кроме того, пострадал 69-метровый минарет средневековой мечети Аль-Кутубия, считающейся одним из символов Марракеша. И это не считая других важных для истории Марокко зданий в различных регионах страны.

Марокканские военные задействуют самолеты, вертолеты и беспилотники, но все равно людней и техники не хватает. Фото: REUTERS

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ ТРАГЕДИИ

До сих пор марокканцы вынуждены спать на улицах, ведь они опасаются повторения новых толчков, как это уже было ранее. Первое землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу ночью, и всего через 20 минут случилось еще 4 толчка, правда уже менее мощных. Ну а в воскресенье произошло еще одно слабое землетрясение магнитудой 3,9 в том же районе. Власти заявляют, что угроза повторения землетрясений сохраняется.

Даже те люди, чьи дома остались относительно неповрежденными, продолжают жить в постоянном страхе и тревожном ожидании новых толчков. Многие из них предпочли ночевать на улицах и в городских парках, избегая возвращаться в свои квартиры из опасения быть заваленными обломками в случае повтора землетрясений.

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения и приказал приспустить флаги королевства. Он также распорядился сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов и окажет помощь всем, кто остался без крыши над головой.