Зеленский усомнился в искренности Запада и угрожает Европе бунтом беженцев

Президент Украины признался, что наступление — это история без хеппи энда Фото: REUTERS

Украина постепенно теряет наступательный потенциал и осенне-летняя кампания движется к своему завершению. Американские генералы отводят Киеву до шести недель, после которых, по мнению Вашингтона, в конфликт вмешается распутица и боевые действия неминуемо потеряют свою интенсивность. Американцы, конечно, прекрасно понимают, что дело не только в погоде, но и в ресурсах, которые Украина за три месяца буквально сточила о российскую оборону, не добившись желаемых результатов. А восполнить их оперативно Киев вряд ли сможет. Зеленский это тоже понимает, и идет в атаку на информационном фронте. За выходные он дал два больших интервью западным СМИ, в которых сквозило обидой и безысходностью.

В беседе с журналистом британского The Economist президент Украины констатировал, что блицкрига не получилось: «Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительному конфликту, и эмоционально я готов». Зеленский при этом почему-то считает, что российская экономика не выдержит затяжного конфликта. Хотя, к примеру, согласно свежему отчету Кильского института мировой экономики, торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на масштабные санкции, а грузооборот трех крупнейших российских портов приблизился к максимуму с начала спецоперации.

Тем временем, как отмечает автор The Economist, за три месяца своего контрнаступления Украина добилась лишь незначительного прогресса вдоль важнейшей южной линии фронта в Запорожской области: «Они (западные лидеры) все еще обещают, что будут помогать Украине столько, сколько нужно. Но Зеленский, бывший актер с острым чувством аудитории, обнаружил изменение настроения среди некоторых из своих партнеров. «У меня есть эта интуиция, я вижу их глаза, когда они говорят «мы всегда будем с тобой». Но я вижу, что они не с нами», - цитирует журнал слова Зеленского, чье интервью напоминает набор обид школьника к своей классной.

«Свертывание западной помощи Украине приведет лишь к затягиванию конфликта. И это создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе, - поведал Зеленский. - Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена. Украинцы в целом вели себя хорошо и очень благодарны тем, кто их приютил. Они не забудут этой щедрости. Но это не будет хорошая история для Европы, если она загонит этих людей в угол».

Со стороны это выглядит как угроза Старому Свету бунтом украинских беженцев в том случае, если «уважаемые партнеры» вдруг пересмотрят свои взгляды на помощь Киеву. А поводы для такого пересмотра, как ни крути, есть. И как бы Европе на «собственном заднем дворе» не получить бунт рассерженных налогоплательщиков, чьи деньги уходят в незалежную, как в черную дыру, без какого-то видимого результата.

«Все мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец, - уверял Зеленский уже журналиста американского CNN. - Но, во-первых, это не фильм, не полтора часа. Речь идет о контрнаступлении. Это не фильм со счастливым концом. Мы потеряли много людей. Хеппи энда не будет. Мы должны это признать... Победа - это еще не дать России атаковать другие страны - Прибалтику, Польшу...

Похоже, угрозы Европе — это новая фишка в беседах Зеленского с западными репортерами. Причем перемежаются они упреками в медленных поставках военной техники и недостатке «ассортимента». Неудачи в зоне СВО он объяснил именно этим. Дескать, слишком долго шли «Бредли» с «Леопардами», что позволило русским окопаться и заминировать поля. Но выглядит это скорее как попытка переложить ответственность за провал наступления. Зачем России атаковать Прибалтику и Польшу, президент Украины не рассказал, а журналист не стал уточнять. Зачем ставить человека в глупое положение?