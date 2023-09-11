Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2023 11:30

VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами»

Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»
Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»

Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»

Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», который в этом году проходит при поддержке VK Education. К старту состязания на платформе VK Mini Apps запущено мини-приложение, в котором школьники и все желающие могут проверить свою читательскую грамотность.

В этом году Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» пройдет в четвертый раз. Все желающие смогут принять участие в отборочном этапе, а в финальном этапе школьники смогут написать сочинения и представить авторский взгляд на выбранную тему по 15 широким направлениям, включая IT, digital и медиа. Лучшие участники получат дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры, а победители Суперфинала получат право поступления в НИУ ВШЭ на места за счет средств университета. Регистрация на чемпионат открыта до 25 октября на сайте.

К старту чемпионата было запущено мини-приложение «Те(к)ст» — сервис на базе платформы VK Mini Apps, в котором можно подготовиться к состязанию и проверить свои силы в формате экспресс-теста. Тест поможет определить уровень читательской грамотности и доступен всем желающим. За успешное прохождение теста участники получат баллы в проекте «Другое Дело», которые можно обменять на полезные бонусы: участие в образовательных программах, прохождение стажировок и многое другое.

«Поддержка талантливой молодежи — один из приоритетов для VK. Мы реализуем образовательные проекты, проводим олимпиады и чемпионаты, чтобы ребята могли проявить себя и выработать навыки, актуальные для будущей карьеры в IT и digital. С помощью наших цифровых сервисов мы также даем молодежи возможности для профессиональной и творческой самореализации, профориентации и обучения. В рамках чемпионата «Своими словами» мы поддерживаем юных создателей контента, делающих первые шаги и проекты в востребованных направлениях», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

«Самые крупные ученые и профессионалы, как ни странно, это те, кто может объяснить, что они делают, профессиональный ход своего суждения, простыми словами. Понятно для тех, кто совсем не специалист в этой сфере. Просто потому что у них есть словарный запас и образное мышление, чтобы это выразить. Для них наука – это не набор знаков, это объекты и процессы, которые можно описать своими словами. Я уверен, что чемпионат «Своими словами» должен продолжаться не только для школьников, поступающих в университеты. Он будет продолжаться для молодых профессионалов, потому что это во многом их задача. Ведь, чтобы привлечь внимание к проекту, которым ты занимаешься, ты должен уметь красиво, понятно и интересно говорить о нем. Наш чемпионат об этом!», – отметил на церемонии открытия чемпионата научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Чемпионат сочинений «Своими словами» проходит с 2020 года. В этом году его проводят VK Education и 5 вузов-соорганизаторов: НИУ ВШЭ, МГПУ, УрФУ, МИФИ, ТГУ. Чемпионат проходит при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования РФ, вузов-партнеров и включен в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий. Он помогает тысячам старшеклассников со всей страны развивать навыки эффективной коммуникации.

КАРТИНА ДНЯ