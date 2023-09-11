Облачный Эрмитаж: как цифровые токены дают новую жизнь шедеврам искусства

В гостиной «Интерроса» на Восточном экономическом форуме презентовали проект «Цифровое искусство», который уникальным образом объединяет в себе новые технологии и реставрацию шедевров старых мастеров.

Речь идет о продаже на платформе Atomyze токенов (цифровых активов), которые предоставляют владельцам эксклюзивные права на обладание виртуальными копиями предметов из собрания Эрмитажа. Стоит сразу пояснить, что это не просто фотография шедевра. Приобретателю предоставляется полная интеллектуальная собственность на видеофрагмент, отражающий процесс перехода предмета искусства из состояния «до реставрации» в состояние «после реставрации». Важно, что каждый токен существует в единственном экземпляре. И как настоящую картину, такую цифровую копию можно продать, подарить или даже завещать в наследство. Либо же сохранять в своей коллекции в личном виртуальном кошельке. Юридические права владельцев закреплены федеральным законом 259 о цифровых активах.

И еще одно очень важное примечание - средства от продажи арт-токенов пойдут на реставрацию других шедевров, находящихся в запасниках Эрмитажа (в перспективе возможно сотрудничество и с другими российскими музеями). Кроме того, покупатели токенов получают членство в «Клубе цифровых меценатов», который создается при Государственном Эрмитаже.

«Первыми ласточками» проекта стали три фрески мастерской Рафаэля: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Каждая из этих фресок разделена на 22 токена, выставленных на продажу. Таким образом, можно купить фреску либо целиком, либо попытаться ее с течением времени «собрать» по частям. К слову, авторы проекта уверены, что «Цифровое искусство» представляет собой замечательную возможность для инвестирования средств, поскольку со временем востребованность этих токенов у «цифровых коллекционеров» будет только расти.

В ходе презентации был продемонстрирован сайт проекта, где любой желающий может выбрать себе часть фрески и зарезервировать соответствующий токен . Кстати, оказалось, что часть токенов уже забронированы первыми покупателями. Это стало сюрпризом не только для ведущей презентации — известной тележурналистке Эвелины Закамской, но и для самих организаторов проекта.

Генеральный директор компании Atomyze Екатерина Фроловичева в студии «Комсомольской правды» рассказала некоторые другие подробности проекта.

- Екатерина Юрьевна, чем ваш проект отличается от других NFT-проектов?

- Во-первых, мы не используем термин NFT. Мы используем термин «цифровые финансовые активы» и «гибридные цифровые права». Почему мы это делаем? Потому что в отличие от тех самых известных и популяризированных в мире проектов мы, в Российской Федерации еще и облекли это в легитимную форму. То есть защищаем права инвесторов, опираясь на федеральный закон, который позволяет выпускать и обращать цифровые финансовые активы, которые могут быть, в том числе, проведены как аналогия всемирно известным NFT.

- Какие перспективы открываются для эмитентов и держателей таких цифровых активов?

- Проект в первую очередь нацелен на то, чтобы применить новаторский механизм привлечения финансирования для реставрации картин. А для инвесторов мы даем уникальный комплект, во-первых, аудиовизуальных материалов, а также ряд привилегий и возможностей для участников так называемого Клуба меценатов. Кроме того, внутри жизни самого цифрового финансового актива у инвестора появляется ряд возможностей, которые в традиционном управлении культурным наследием не так широко представлены. То есть сам цифровой актив можно перепродавать, можно пользоваться теми правами, которые в него инкорпорированы, и по окончании срока жизни токена полностью воспользоваться всем набором прав, получив эксклюзивные и полностью не отделяемые для держателя права.

- Делился ли Эрмитаж как ваш партнер планами о том, как он распорядится средствами, полученными от продажи токенов?

- Да, прорабатывая концепцию этого пилотного выпуска, Эрмитаж взял за основу несколько фресок из школы Рафаэля, которые уже прошли процедуру реставрации. Привлекая средства инвесторов, музей планирует провести процедуру реставрации картины Кранаха, которая тоже находится в коллекции Эрмитажа. Мы полагаем, что Эрмитаж, так же как и другие музеи, может использовать такого рода механизмы для привлечения финансирования на реставрацию и обновление своих коллекций.