Байден вновь провалил пресс-конференцию: Оскорбил Вьетнам и Китай, запутался в шпаргалках и ушел спать

По неясной причине Байден не придумал ничего лучше, чем начать свою пресс-конференцию с черного юмора Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден досрочно завершил свое участие в саммите G20 в Индии и направился во Вьетнам с явной целью пересмотра и укрепления отношений между двумя странами. И, конечно, этот ход Вашингтона нельзя не ассоциировать с историческими событиями, когда США потерпели позорное поражение во Вьетнамской войне. Но, несмотря на столь значимую цель, высказывания американского лидера вызвали определенные сомнения в ее успешной реализации, и на данный момент они кажутся скорее новым источником напряженности, чем путем к сближению.

По неясной причине Байден не придумал ничего лучше, чем начать свою пресс-конференцию с черного юмора.

– Всем добрый вечер. Уже же вечер, не так ли? Вокруг света за пять дней – это интересно. Один из моих сотрудников сказал: «Помните известную песню «Доброе утро, Вьетнам»?». Что же, добрый вечер, Вьетнам, – перефразировал Байден цитату из песни.

Ответом была гробовая тишина. Присутствовавшие испытали неловкость, ведь это был прямой отсыл к комедийному фильму фильма Барри Левинсона, который считается антивьетнамским. В нем именно с такого утреннего приветствия начинал свои программы руководитель отдела новостей радио вооруженных сил США в Сайгоне.

Зачитав обращение с телесуфлера, американский президент не спешил отвечать на вопросы журналистов, подчеркнув, что сначала ему надо найти список.

– Ох, дайте посмотрю, сейчас. Я здесь просто следую приказам, э-э-э, – запнулся Байден, после чего в молчавшем до этого зале, раздался смех. Он начал перебирать заготовленные подсказки, пытаясь разобраться, кто же должен задавать ему вопросы. Не справившись, глава Белого дома все же обратился за помощью к персоналу.

– Пресс-служба, есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Мне сказали, что будет пять вопросов, – буркнул Байден.

Один из журналистов спросил президента о его отношениях с лидером КНР Си Цзиньпином. Отвечая, Байден несколько раз использовал уничижительный термин «третий мир», который относится к развивающимся странам.

– Говорили о том, чтобы страны третьего мира… Извините, третьего мира. Ну, страны Южного полушария имели доступ к переменам, – оговорился он.

Поняв, что силы уже на исходе, Джо резко прервал пресс-конференцию и заявил, что уходит спать.

– Скажу вам так, не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать, – закончил притомившийся американский лидер.

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