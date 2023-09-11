Дочь Сергея Жукова рассказала о травле: «Меня долго не принимали, кидали обидные слова о папе»

Фото: пиар-служба Wink

Ника Жукова вместе с мамой Региной прилетела на курорт Роза Хутор, где проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Сегодня, 11 сентября, 14-летняя Ника вместе со съемочной командой представит сериал «Плакса», где она исполнила главную роль школьницы по имени Маша. Шоураннер и один из продюсеров проекта — Сергей Жуков. По сюжету вместе с семьей Маша переезжает из Москвы в провинцию, где ее начинают травить в местной школе. Релиз сериала, в котором также сыграли Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Ирина Розанова и Роман Маякин — намечен на 28 сентября (эксклюзивно на онлайн-платформе Wink). Также проект выйдет на канале СТС в 2024 году. Специально для KP.RU новоиспеченная актриса Ника Жукова ответила на несколько вопросов.

- Ника, о чем сериал? И почему «Плакса»?

- В сериале героиня проходит через много испытаний, и каждая неудача сопровождается слезами. Потому такое название. «Плакса» — то слово, которым мы лучше всего можем описать наш сериал. Также моя песня «Плакса» стала саундтреком к проекту.

- Роль в этом проекте — твой актерский дебют?

- Можно сказать, что это мой первый большой актерский дебют. До этого были маленькие работы. Но вот, чтобы окунуться в работу актрисы прямо с головой — это первый такой опыт.

Фото: пиар-служба Wink

- Ты где-то училась на актрису?

- Да, я училась в актерских школах. Плюс у меня за плечами четыре года службы в Детском музыкальном театре юного актера.

- Что было самым сложным во время съемок?

- Сложнее всего было перебороть свой страх. Было безумно страшно, так как все ребята, с которыми я играла, очень профессиональные и опытные. И для меня, конечно, огромная честь сниматься с ними. Было сложно перебороть себя и, наконец-то, расслабиться и поплыть по «течению» работы.

Фото: Ваня Дмитриенко

- Расскажи, как тебе работалось с Ваней Дмитриенко?

- Очень комфортно. С самого начала на кастинге мы с Ваней поговорили, и я поделилась с ним, как сильно волнуюсь. Он тогда сильно меня поддержал, и после этого мы сработались. Если честно, я думала, что Ваня совсем другой в жизни, но он оказался очень умным и талантливым. Мы не только сработались, но и подружились.

Фото: пиар-служба Wink

- Сталкивались ли ты сама с буллингом в школе?

- С буллингом в реальной жизни я сталкивалась не раз. Я училась в частной школе, и ребята долго не принимали меня, кидали в мой адрес обидные слова о папе. А как только я добивалась чего-нибудь хорошего, они сразу кричали, что это только из-за него, и что сама я ничего не смогу. Было очень обидно, но со временем я начала понимать, что надо гордиться папой, а не стыдиться таких ситуаций.