Нужна ли России Аляска: расходы США на развитие штата так и не окупились

История продажи Россией этого штата и прилегающих к нему территорий, в свое время получивших название «Русская Америка», до сих пор остается предметом мировых споров Фото: Shutterstock

Еще в начале сентября президент США Джо Байден заявил о своих планах отменить разрешения на аренду земель в Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений, после чего подвергся жесточайшей критике, в том числе со стороны властей штата. Губернатор Аляски Майк Данвли отметил, что «благородное» решение американского лидера (якобы из-за заботы об окружающей среде) не только бессмысленно, но и может привести к резкому росту цен на ископаемое топливо.

– В конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран – они все смеются над Соединенными Штатами. Я историк и не могу вспомнить в истории государств или империй пример, когда бы они настолько вставляли себе палки в колеса, – посетовал Данвли.

Дело в том, что Аляска, будучи дотационным регионом США, играет хоть какую-то роль в экономике страны лишь благодаря добыче тех самых нефти и газа. Эти природные ресурсы обеспечивают не только рабочие места и доходы для местных жителей, но и вносят пусть и небольшой, но вклад в федеральный бюджет США. Именно поэтому история продажи Россией этого штата и прилегающих к нему территорий, в свое время получивших название «Русская Америка», до сих пор остается предметом мировых споров.

KP.RU рассмотрел малоизвестную и удивительную главу истории Российской империи и представила свой взгляд на сделку, впоследствии ставшей одной из самых знаменательных в XIX веке.

ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В 1648 году мореход Семен Дежнев возглавил экспедицию в поисках пролива между Сибирью и Америкой. В ходе своего путешествия он обнаружил и преодолел пролив, который впоследствии был назван Беринговым.

Это открытие дало возможность нашим торговцам достичь Северной Америки через Тихий океан, обходя сложные пути через Атлантику. Мореходы основали русское поселение Кынговей, ставшее первым на Аляске, хотя и оказавшимся впоследствии заброшенным.

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В 1732 году военный геодезист Михаил Гвоздев достиг мыса Принца Уэльского и полуострова Сьюард, находящегося на северо-западном побережье Северной Америки. Спустя девять лет с аналогичной экспедицией к берегам «Большой земли» отправился мореплаватель Витус Беринг. А в 1772 году на Алеутских островах было основано полноценное торговое русское поселение.

РУССКАЯ КОНКИСТА

Экспедиция купца Григория Шелихова в 1784 году стала началом русской колонизации Америки. Прибыв на остров Кадьяк, он начал взаимодействовать с местными эскимосами, устанавливая торговые отношения. Шелихов также стремился распространить христианство среди туземцев, поэтому строил православные церкви на острове.

Одновременно с этим он внедрял привычные для нас сельскохозяйственные культуры вроде свеклы и репы, развивая на острове земледелие и скотоводство. Это позволило создать устойчивую экономику и обеспечить продовольственную независимость поселения, в дальнейшем получившего название Павловская гавань.

С целью последующего распространения православия на континенте императрица Екатерина II утвердила Американскую Православную епархию. В 1793 году на новые земли прибыла первая миссия из Карелии, состоящая из пяти монахов Валаамского монастыря, которых возглавил архимандрит Иоасаф.

В 1791 году к южным берегам Аляски совершил плавание еще один купец – Павел Лебедев-Ласточкин. Он достиг залива Кука в Тихом океане и основал на его берегу Николаевский редут. Спустя год его команда построила второе поселение уже у озера Илиамна. А в 1795 году промышленной экспедиции предпринимателя Александра Баранова удалось продвинуться до Якутата.

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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ

В 1799 году на архипелаге Александра была основана Михайловская крепость, и спустя двадцать лет там проживало более 200 русских, многие из которых родились уже непосредственно в Америке. Поселение стало активным центром социальной и экономической жизни: в нем появились мастерские, склады, верфи и даже начальная школа для детей.

Русские колонисты занимались охотой на каланов (тамошних собратьев наших бобров) и выдр, торговали их мехом. Однако основной рабочей силой все же оставались эскимосы. Это привело к формированию сложной социальной структуры в наших поселениях, где туземцы играли важную роль в экономической и культурной жизни.

Михайловская крепость продолжила разрастаться и в 1808 году трансформировалась в полноценный город, получивший название Ново-Архангельск. Вместе с другими поселениями на американском континенте, город был включен в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.

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Фактически регионом управляла Российско-американская компания, штаб-квартира которой находилась в Иркутске. Это была полугосударственная торговая фирма, основанная Шелиховым и Резановым и утвержденная указом императора Павла I.

В 1812 году исследователь Иван Кусков доплыл до Калифорнии и построил в 80 километрах к северу от Сан-Франциско форт, назвав его крепость Росс. Он стал самым южным поселением России в Северной Америке. Формально эта территория принадлежала Испании, но Кусков выкупил ее и поселился там с почти сотней русских.

Численность русского населения на американском континенте продолжала увеличиваться, а вместе с ней появлялись и новые города. В итоге нашими предками было построено около 60 самостоятельных поселений. Важно отметить, что даже в настоящее время следы русского присутствия в Северной Америке остаются заметными. 47 современных населенных пунктов США основаны именно на месте наших бывших колоний.

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

На закате своего существования площадь «Русской Америки» составляла более 1,5 миллиона квадратных километров, а проживали на ней около 2,5 тысячи русских. Однако вся эта огромная территория была практически не освоена. Суровый климат и сложный рельеф, непрерывные столкновения с индейцами не давали русским продвигаться вглубь континента.

К середине 1820-х годов популяция каланов сильно сократилась, а сельское хозяйство в прибрежной зоне пострадало от стихийных бедствий. Это привело к продовольственным проблемам, пушнина и рыбный промысел больше не покрывали расходы на содержание самих колоний.

Губернаторы и даже сам император не желали терять свои колонии, но со временем стало ясно, что они являются слишком убыточными. Кроме того, несмотря на заключенную еще в 1825 году конвенцию о разграничении владений с Британией, которая должна была обеспечить мирное сосуществование двух держав, низкая обороноспособность русских поселений в случае военного конфликта стала бы серьезной проблемой.

В 1841 году крепость Росс и все земли в ее окрестностях были проданы американскому предпринимателю Джону Саттеру. Большинство русских колонистов не захотело оставаться под властью нового руководителя и было вынуждено выдвинуться на север в другие поселения. Но и там они прожили недолго.

В 1867 году Российская империя и США заключили сделку, в результате которой нами за 7,2 миллиона долларов были проданы все оставшиеся владения в Северной Америке. Всем желающим вернуться на родину организовали отплытие.

Вырученные от продажи средства Россия главным образом потратила на строительство и модернизацию своих железных дорог, а также на покупку паровозов и вагонов в Европе. А вот многие американские эксперты считают, что освоение и содержание Аляски обходится их стране гораздо дороже, чем это предполагалось изначально. И хотя позже там были найдены огромные запасы полезных ископаемых, от разработки которых Байден теперь хочет отказаться, расходы на развитие штата так и не окупились.

Комментарии экспертов

– Если пересчитать в современных ценах с учетом соотношения американского ВВП тех лет к стоимости покупки, то получается, что выплаченная России сумма ныне эквивалентна 16 миллиардам долларов, – прокомментировала ситуацию для KP.RU доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ Инна Литвиненко. – Добываемые на Аляске энергоносители до сих пор идут на покрытие потребностей местных жителей и инфраструктуры. Принимая во внимание объем уже вложенных в регион средств, а также сложные условия, факт приобретения Аляски американцами с точки зрения инвестиционного вложения вряд ли можно считать выгодным. Зато Россия сняла с себя существенные расходы по содержанию «дотационного региона» и одновременно получила от его продажи необходимую казне прибыль.

– Продажа Аляски позволила нашей стране сосредоточиться на внутренних проблемах и избежать потенциального конфликта с Великобританией, которая также претендовала на этот регион, – прокомментировала ситуацию для KP.RU редактор компании «Мигранту Мир» Александра Кузнецова. – И несмотря на богатство природных ресурсов Аляски, ее удаленность и климат делали ее эксплуатацию сложной и дорогостоящей. В то же время Россия не обладала необходимыми технологиями и ресурсами, поэтому продажа региона для нас была весьма разумным решением.