Туристический бизнес обяжут заботиться о природе: в России вводят специальные правила для отдыха в национальных парках

Тема развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях стала главной на оперативном совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

«Широка страна моя родная, много в ней лесов полей и рек!» - все больше россиян, выбирая отдых в России, на собственном опыте убеждаются в верности этой сентенции. Развитие внутреннего туризма помогает нам лучше узнавать собственную страну, открывать для себя ее уникальную природу. Да и для развития бизнеса это мощный толчок — начинают строиться гостиницы, санатории, возводятся объекты туристической инфраструктуры и т. п. Но нельзя при этом забывать, что массовый туризм может нанести и существенный вред окружающей среде.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ

Тема развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях стала главной на оперативном совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами 11 сентября.

- С каждым годом всё больше туристов стремятся посетить красивейшие места нашей страны. В том числе – национальные парки. Их у нас более 60, и, конечно, в них действует режим особой охраны. В первую очередь – чтобы в естественной среде сберечь животный и растительный мир, - напомнил премьер, открывая встречу. - А значит, там всё должно отвечать самым строгим природоохранным требованиям. Они распространяются на места для проживания в гостиницах или кемпингах и на спортплощадки, а также на многие другие объекты.

По словам Михаила Мишустина, правительством вводится форма соглашения для бизнеса, который собирается инвестировать в туристическую инфраструктуру в национальных парках.

- В таких документах должны быть обязательства и меры ответственности предпринимателей по бережному сохранению природы и соблюдению соответствующего режима. Предусмотрен и запрет на строительство жилых домов, а также ряд других условий для инвесторов, - рассказал глава кабмина.

СОБЛЮСТИ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

Вице-премьер правительства Виктория Абрамченко уверила председателя, что все предлагаемые меры обеспечат защиту нашего природного наследия, и при этом позволят посетителям уникальных природных территорий насладиться отдыхом без ущерба окружающей среде.

По ее словам, 1 сентября вступил в силу базовый федеральный закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. В развитие закона уже принято шесть актов Правительства, а до конца года будет принято ещё восемь нормативных актов, регулирующих вопросы туризма в охраняемых зонах.

- Наша задача – при установлении нормативных правил соблюсти баланс интересов туристической отрасли и природоохранного блока, - подчеркнула вице-премьер. - Важно, что строительство любых объектов не будет допускаться в заповедных и особо охраняемых зонах национальных парков. Для строительства гостиниц, санаториев, объектов питания, подъёмников и канатных дорог будут разработаны повышенные экологические требования, не допускающие, например, складирование отходов или сброс неочищенных стоков. Особо отмечу, что нормативное регулирование не позволит осуществлять при строительстве объектов сплошные рубки, а также строить жилые дома в уникальных природных комплексах.

На совещании особо подчеркивалось, что спрос со стороны туристов на посещение особо охраняемых природных территорий растёт ежегодно. Так, по итогам прошлого года количество посетителей особо охраняемых природных территорий увеличилось на 40% и достигло 14 миллионов человек. На 1 сентября текущего года это уже около 10 миллионов человек.

В топ-5 самых популярных у туристов природных территорий вошли Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, «Красноярские Столбы», а также национальный парк «Приэльбрусье».