Владимир Путин утвердил 10 новых Городов трудовой доблести: Что это даст регионам России

Владимир Путин не стал менять предложенный список, а утвердил его целиком Фото: REUTERS

Список новых Городов трудовой доблести 5 сентября на заседании оргкомитета «Победа» представил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Все они были одобрены комиссией РАН — ученые подтвердили, что поселения действительно внесли весомый вклад в победу.

Владимир Путин не стал менять предложенный список, а утвердил его целиком. Вот какие города удостоены почетного звания:

- Владимир — предприятия города поставляли фронту авиационные приборы, спецавтомобили и мотоциклы. За годы войны владимирские заводы произвели 15 млн. разных боеприпасов.

- Воткинск — каждая девятая пушка была родом из этого небольшого удмуртского города. Он также известен как важный центр металлургии. Труженики города отправили фронту более 160 тысяч тонн стали.

- Находка — здесь делалось большое количество рыбных консервов.

- Новомосковск — центр химической промышленности. Осенью 1941 года производственные мощности городских комбинатов, которые не успели эвакуировать, взорвали вместе с районной электростанцией. Жители Новомосковска фактически за год восстановили предприятия, уже в октябре 1942 года на электростанции включили первый турбогенератор, а к концу 1942 года восстановили химический комбинат.

- Прокопьевск — 31 млн. тонн угля добыто в войну.

Подольск – это город машиностроителей. Его производственные мощности с начала войны были перепрофилированы под выпуск военной продукции. Здесь делали минометы, боеприпасы, бронекорпуса для военной техники. За это в годы войны предприятия Подольска дважды награждались орденами, а на средства горожан был построен бронепоезд «Подольский рабочий».

- Рязань — выпускала более миллиона мин в месяц, это порядка 20% от потребности фронта. За годы здесь сделали 15 млн. комплектов белья и обмундирования, миллион пар обуви.

- Рубцовск — за три года поставил армии около полутора миллионов корпусов мин и сотни тысяч саперных лопаток.

- Улан-Удэ — был одним из центров авиа-, самолетостроения. Здесь было построено 283 самолёта Ла-5, практически треть этой модификации. В Улан-Удэ шло производство мясных консервов для фронта.

- Ханты-Мансийск — обеспечивал почти половину – 45%, всех рыбных консервов, поступавших на фронт

Теперь в России 63 Города трудовой славы. Процедура проходит в несколько этапов – сначала принимаются обращения от населения, потом Академия наук проводит исследование и подтверждает реальный вклад поселения в победу. Потом кандидатуры представляются президенту, и он принимает окончательное решение.

После этого устанавливается памятная стела с изображением герба города, текстом указа президента о присвоении звания. Также в городе трудовой доблести обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

- В городах, которым уже присвоено почётное звание, идет работа по определению мест установки памятных стел. Российское военно-историческое общество помогает установке памятников. Также параллельно с Минстроем занимаемся благоустройством прилегающих территорий, - рассказал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Парламентарий уточнил, что жителям на выбор дается несколько мест для установки памятника. Дальше люди сами решают, где им больше хочется видеть стеллу.