Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 сентября 2023 13:02

Владимир Путин утвердил 10 новых Городов трудовой доблести: Что это даст регионам России

Владимир Путин утвердил 10 новых Городов трудовой доблести
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Путин не стал менять предложенный список, а утвердил его целиком

Владимир Путин не стал менять предложенный список, а утвердил его целиком

Фото: REUTERS

Список новых Городов трудовой доблести 5 сентября на заседании оргкомитета «Победа» представил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Все они были одобрены комиссией РАН — ученые подтвердили, что поселения действительно внесли весомый вклад в победу.

Владимир Путин не стал менять предложенный список, а утвердил его целиком. Вот какие города удостоены почетного звания:

- Владимир — предприятия города поставляли фронту авиационные приборы, спецавтомобили и мотоциклы. За годы войны владимирские заводы произвели 15 млн. разных боеприпасов.

- Воткинск — каждая девятая пушка была родом из этого небольшого удмуртского города. Он также известен как важный центр металлургии. Труженики города отправили фронту более 160 тысяч тонн стали.

- Находка — здесь делалось большое количество рыбных консервов.

- Новомосковск — центр химической промышленности. Осенью 1941 года производственные мощности городских комбинатов, которые не успели эвакуировать, взорвали вместе с районной электростанцией. Жители Новомосковска фактически за год восстановили предприятия, уже в октябре 1942 года на электростанции включили первый турбогенератор, а к концу 1942 года восстановили химический комбинат.

- Прокопьевск — 31 млн. тонн угля добыто в войну.

Подольск – это город машиностроителей. Его производственные мощности с начала войны были перепрофилированы под выпуск военной продукции. Здесь делали минометы, боеприпасы, бронекорпуса для военной техники. За это в годы войны предприятия Подольска дважды награждались орденами, а на средства горожан был построен бронепоезд «Подольский рабочий».

- Рязань — выпускала более миллиона мин в месяц, это порядка 20% от потребности фронта. За годы здесь сделали 15 млн. комплектов белья и обмундирования, миллион пар обуви.

- Рубцовск — за три года поставил армии около полутора миллионов корпусов мин и сотни тысяч саперных лопаток.

- Улан-Удэ — был одним из центров авиа-, самолетостроения. Здесь было построено 283 самолёта Ла-5, практически треть этой модификации. В Улан-Удэ шло производство мясных консервов для фронта.

- Ханты-Мансийск — обеспечивал почти половину – 45%, всех рыбных консервов, поступавших на фронт

Теперь в России 63 Города трудовой славы. Процедура проходит в несколько этапов – сначала принимаются обращения от населения, потом Академия наук проводит исследование и подтверждает реальный вклад поселения в победу. Потом кандидатуры представляются президенту, и он принимает окончательное решение.

После этого устанавливается памятная стела с изображением герба города, текстом указа президента о присвоении звания. Также в городе трудовой доблести обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

- В городах, которым уже присвоено почётное звание, идет работа по определению мест установки памятных стел. Российское военно-историческое общество помогает установке памятников. Также параллельно с Минстроем занимаемся благоустройством прилегающих территорий, - рассказал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Парламентарий уточнил, что жителям на выбор дается несколько мест для установки памятника. Дальше люди сами решают, где им больше хочется видеть стеллу.

КАРТИНА ДНЯ