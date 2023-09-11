Автомобили, ноутбуки и смартфоны запрещены к ввозу в ЕС: будут ли их отбирать и как обойти ограничения

Россиянам запрещено ввозить в Евросоюз автомобили, мобильные телефоны, чемоданы и даже... туалетную бумагу. Фото: Shutterstock

СТРАННЫЙ ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Россиянам не должны ввозить в Евросоюз автомобили, мобильные телефоны, чемоданы и даже туалетную бумагу. Звучит абсурдно, но это следует из недавнего разъяснения Еворокомиссией особенностей санкционного законодательства. Дело в том, что еще в 2014 году в отношении России начали действовать ограничительные меры «за действия на Украине». Регламент Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года запретил любое перемещение определённых товаров и грузов из России. В прошлом году были выпущены разъяснения: мол, запрещается приобретение, импорт, трансфер товаров, которые приносят значительные доходы РФ. Многие сочли тогда, что речь идет о запрете на ввоз товаров с целью их продажи и получения доходов. Но в этом году у наших граждан начали конфисковывать зарегистрированные в России автомобили. Несколько таких случаев, в частности, произошло в Германии. Поначалу юристы решили, что это самоуправство излишне рьяных немецких таможенников.

Но 8 сентября Еврокомиссия подтвердила, что если объект относится к определенному таможенному коду (для автомобилей это 8703), то он будет рассматриваться как запрещенный импорт. И неважно, что этой вещью вы пользуетесь и не собираетесь ее продавать, чтобы на этом обогатиться.

Списки товаров перечислены в специальном приложении. И в него попали не только яхты, прицепы и драгоценные камни, но и чемоданы, косметика, ноутбуки, мобильные телефоны, фотокамеры, изделия из кожи и меха, шампуни, зубная паста и туалетная бумага. Чуть позже представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что страны ЕС могут не конфисковать личные вещи граждан России, въезжающих в Евросоюз, даже если какие-то из них числятся в «черном списке» (хотя формально имеют на это право). Но подтвердил, что автомобили российских туристов попадают под ограничения и не могут въезжать на территорию Евросоюза. Пока о случаях конфискации на таможне личных вещей — одежды, смартфонов и т.п. - не было слышно. Но кто знает? Лиха беда начало.

КУПИТЕ ДЕШЕВЫЙ СМАРТФОН

- На таможне автомобили, ноутбуки, мобильные телефоны и другие изделия, вошедшие в список, отбирать не будут, просто с ними могут не впустить в Евросоюз, - пояснил KP.RU таможенный юрист Сергей Мрачковских. - Отобрать могут, только если попытаешься ввезти тайно. На таможенных пунктах, как правило, есть камеры хранения, где можно оставить товар, но если эту норму начнут применять повсеместно, то, боюсь, очень скоро эти камеры будут заполнены.

Юрист советует на всякий случай пока брать в заграничные поездки недорогие телефоны и ноутбуки — чтобы в случае чего не было жалко.

Еще вариант - при острой необходимости покупать предметы, запрещенные к вывозу из России, уже там, в еврозоне. Товар не пропадет — его можно забрать с собой в Россию. Главное — сохранить чек, предупреждает наш собеседник.

А КАК БЫТЬ С АВТО?

- На наземных пунктах пропуска есть стоянки, и теоретически можно оставить машину там, - говорит Мрачковских. - Но я бы не советовал.

Однако наших людей голыми руками не возьмешь.

- Я слышал, уже появилась услуга, как обойти этот закон, - поделился Мрачковских. - Заключаешь в России договор купли-продажи автомобиля с гражданином Евросоюза и все - автомобиль уже не подпадает под действие запрета. А россиянин едет на нем по доверенности. Вот посмотрим, как на практике это будет реализовываться, но тут, вроде все чисто, не подкопаешься.

Автомобилисты с российскими номерами уже как минимум год чувствуют себя в Евросоюзе неспокойно.

- В Германии были случаи, когда человек, въехавший из России с российскими номерами, проживающий там и уже начавший процедуру по получению гражданства, лишался автомобиля, - рассказал автоэксперт Сергей Логинов, специализирующийся на ввозе европейских иномарок в Россию. - Приехала таможенная служба и на эвакуаторе забрала его автомобиль с российскими номерами. Правда, после получения вида на жительство, ему удалось через суд вернуть автомобиль, но это стоило немалых трудов.

Легальный выход — ставить автомобиль в Германии, например, на временный учет.

- Но временный учет возможен только если есть основания для временного пребывания — ВНЖ или хотя бы временная регистрация, - говорит эксперт. - Это, в частности, для тех, кто официально работает или учится в Германии. Человек должен иметь место жительства — это может быть арендованная квартира или социальное жилье, у него должен быть поручитель.

На практике, по словам эксперта, тут как повезет.

- На самом деле тысячи россиян перемещаются по Германии на машинах с российскими номерами, и ничего, - говорит Логинов. - Но попадешься на глаза какому-то ретивому полицейскому или чиновнику, которому не терпится выслужиться — и все, прощайся с машиной. Или если попадешь под рейд для местной прессы — чтобы показать, как противостоят русским. Так что лучше, если удалось въехать и пока не попался, поставить машину в гараже и не светиться.