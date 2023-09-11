В Новосибирске задержаны завербованные украинскими спецслужбами несовершеннолетние

Оперативники вышли на подозреваемых после того, как сгорел железнодорожный релейный шкаф в Советском районе Новосибирска

«Сотрудниками уголовного розыска УТ МВД России по СФО совместно с коллегами из УФСБ России по Новосибирской области раскрыта серия диверсий. Задержаны трое жителей региона, двое из которых – несовершеннолетние», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники вышли на подозреваемых после того, как сгорел железнодорожный релейный шкаф в Советском районе Новосибирска.

Один из задержанных признался, что задание поджечь релейную станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. Свои действия поджигатель и его сообщники фиксировали на камеру смартфона, а видеоотчет о своих преступных действиях отправили анонимному куратору. За диверсию им обещали заплатить 10 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что троица успела поджечь контейнер телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска и даже самолет на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова.

А могло все закончится, как с 16-летнего жителем Алтайского края, который на станции Среднесибирская забрался на один из вагонов грузового поезда и попытался сделать селфи.

«Юноша оказался на недопустимо близком расстоянии к контактному проводу, в результате чего образовалась электрическая дуга, и он получил удар током. С многочисленными ожогами пострадавшего доставили в медицинское учреждение города Барнаула», - сообщили в полиции.

Следователи сейчас выясняют, что юноша забыл на железнодорожном вагоне.

Напомним, ранее ФСБ России предупреждала об ответственности за «быстрые заработки» за поджоги. В ведомстве рассказали о судах над 22 гражданами России, которым украинские спецслужбы пообещали заплатить за теракты.

Но так и не заплатили.

Ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях Удмуртской и Чувашской республик, Краснодарского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей уже осуждены по статьям 205, 281 и 317 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет, а часть с отбыванием части наказания от 2 до 4 лет в тюрьме.

КОММЕНТАРИЙ ФСБ РОССИИ

- Вербовка молодых людей идет с началом СВО в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. «Резко возросло количество объявлений о «быстром заработке». Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний», - пояснили в ФСБ России.

КАК ВЕРБУЮТ?

- Представляются по телефону сотрудниками банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, использую технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета» с целью «защиты от мошенников».

- Под угрозой уголовного преследования, склоняют к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

- Вербовщики сообщают своим «подопечным», что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты.

- Для придания достоверности своим словам, присылают фотографии документов, имеющих сходство с удостоверениями сотрудников указанных организаций и ведомств.

КАКИЕ СРОКИ ГРОЗЯТ?

- Украинские националисты обещают, что пожарные приедут, все потушат и ничего грозить за это не будет.

- В реальности, все такие преступления раскрываются по «горячим следам». А за них дают реальные сроки. Поджоги зданий квалифицируются судами как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (в зданиях всегда есть дежурный). Тут можно сразу получить 15-20 лет колонии.

- Переводы денег по рекомендациям лже-банкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований. Это расценивается уже как содействие террористической деятельности (срок - 10 лет колонии строго режима).