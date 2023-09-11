В честь Пикуля и Косыгина: Владимир Путин на судостроительном комплексе «Звезда» принял участие в наречении имен новым судам

Сегодня на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень прошла торжественная церемония имянаречения двух судов усиленного ледового класса с участием президента России.

Владимир Путин поздравил работников предприятия и экипажи новых судов.

- Это значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли страны. Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота, - рассказал президент РФ. - Нефтяной танкер будет носить имя нашего писателя, любимого многими, – Валентина Саввича Пикуля, чье творчество во много посвящено отечественной истории, нашему флоту, защитникам наших дальневосточных рубежей. А танкер-газовоз назван в честь государственного деятеля, Председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, человека, который внес огромный вклад в развитие Дальнего Востока, всей нашей страны, экономики и ее ключевых отраслей, проявил себя талантливым организатором в годы Великой Отечественной Войны.

По словам главы государства, «это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире. Они способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды, перевозить большие объемы нефти и газа».

Владимир Путин особо поблагодарил всех, кто вложил в строительство новых судов талант, труд, профессиональные знания, работал с максимальной отдачей - инженеров, конструкторов, рабочих верфи «Звезды», которая, кстати, создается по поручению Президента России Владимира Путина. Оператором проекта выступает компания «Роснефть».

На мероприятии присутствовали Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин, заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

К слову, на ССК «Звезда», являющейся самой современной верфью в России, спущено на воду уже 12 судов, переданы заказчикам 4 танкера типа «Афрамакс» общим дедвейтом 450 000 тонн, активно строятся еще 23 судна из более чем 50-ти, находящихся в портфеле заказов предприятия. Общий дедвейт заказов превышает 3 млн тонн.

Отметим, что во время посещения судоверфи президент РФ оценил ход строительства двух ледокольных танкеров-газовозов СПГ ледового класса ARC7, формирование корпусов которых в настоящее время ведется в сухом доке. А также готовящийся к ходовым испытаниям танкер типа «Афрамакс» «Восточный Проспект», многофункциональное судно снабжения «Святая Мария», а также танкер типа MR «Иван Айвазовский» и газовоз «Петр Столыпин». Производство таких типов судов – уникальный опыт для всей российской судостроительной отрасли.

- Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы, востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надёжных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира, - подчеркнул Владимир Путин.

Еще президенту показали, как идет строительство новых объектов: пяти новых цехов и трех складских комплексов, общая площадь которых превышает 165 тыс. м2. Цеха первичной обработки стали и металлопроката, очистки и грунтовки металлических листов и профиля, резки стали, криволинейных и панельных блоков позволят в скором времени увеличить технологические возможности ССК «Звезда».

ТЕМПЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

В целом, ССК «Звезда» возводится рекордными темпами: за неполные 7 лет с начала производственной деятельности на верфи уже решены ключевые технологические задачи, введены в эксплуатацию и работают основные объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры, цех сборки блоков, открытый тяжёлый достроечный стапель с парком уникальных кранов, самый современный и производительный в России трубообрабатывающий цех. Сейчас в портфеле заказов компании 26 судов.

ССК «Звезда» является локомотивом экономики Приморья, обеспечивая заказами смежные отрасли и производства - развивается железнодорожное сообщение, строятся новые подъездные автомобильные дороги. Разумеется, это один из крупнейших налогоплательщиков края. За последние шесть лет объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты разных уровней увеличился почти в 14 раз. Что касается рабочих мест, то здесь трудятся около 11 000 сотрудников верфи и подрядных организаций. Для них и будущих сотрудников «Роснефть» строит новые жилые кварталы многоэтажных домов с комфортабельными квартирами. На текущий момент введены в эксплуатацию 36 жилых домов на 2 506 квартир в четырех микрорайонах города Большой Камень. В настоящее время ведется строительство еще 47 домов которые рассчитаны на 3 489 квартир. Всего до конца 2024 года планируется построить 80 домов на 5 795 квартир. Общая площадь жилой застройки в рамках программы составит 300 000 кв м за 8 лет.

ЕЩЕ ОДИН АРКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

На ССК «Звезда» Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин рассказал главе государства о ходе реализации масштабного добывающего проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края.

- Одно из конкурентных преимуществ проекта «Восток Ойл» - уникальная география, - подчеркнул Игорь Сечин. - Благодаря прямому выходу на артерию Северного морского пути сырье в кратчайшие сроки может поставляться на наиболее перспективные рынки. Однако для организации поставок и загрузки Северного морского пути потребуется не менее 50 новых единиц ледокольного и транспортного флота. И здесь первоочередную роль играет судоверфь «Звезда» - первый центр высокотехнологичного судостроения в России и одна из ведущих верфей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

СПРАВКА «КП»

Уникальный танкер-челнок, построенный по заказу «Роснефтефлота», назван в честь известного советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику Валентина Пикуля. Крестной матерью судна стала уроженка Приморского края, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Елена Серова. Судно предназначено для перевозки нефти и способно самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей. Танкер-челнок оборудован носовым погрузочным устройством для приема нефти непосредственно со стационарного морского ледостойкого причала.

Танкер-газовоз СПГ, построенный по заказу «Совкомфлота», был наречен в честь видного советского политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина. Крестной матерью судна стала заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях и преодолевать лед толщиной 2 метра. В движение судно приводят три уникальных винто-рулевые колонки, производство которых локализовано в Большом Камне на предприятии ВРК «Сапфир». На протяжении долгих лет суда такого типа заказывались исключительно за рубежом. Их строительство - один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении.