Владимир Путин рассказал о строительстве первой в мире трансграничной канатной дороги

Президент России прибыл на Восточный экономический форум. Фото: kremlin.ru

Выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума у Владимира Путина запланировано на 12 сентября. Но на Дальний Восток президент прилетел в понедельник, 11-го. Глава страны целый день провел в работе.

ПИКУЛЬ И КОСЫГИН

Первым делом, Владимир Владимирович принял участие в церемонии присвоения имен двум новым судам, построенным на верфи «Звезда». Один танкер ледового класса назвали в честь писателя Валентина Пикуля. Второй танкер-газовоз получил имя Алексея Косыгина.

- Одни из лучших судов в своем классе, способны работать при экстремально низких температурах, проходить через ледяные преграды. Развитие такого флота имеет огромное значение для реализации долгосрочных стратегий, для укрепления энергобезопасности, - подчеркнул президент. - Хочу поблагодарить инженеров, конструкторов и рабочих.

Российский лидер выразил надежду, что с каждым новым судном их локализация будет только расти.

Крестной матерью танкера Пикуль стала космонавт Елена Серова, а газовоза — заслуженный врач России Татьяна Курлеева. Обе по традиции разбили о корабли большие бутылки шампанского.

ВСЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ

Дальше главе страны показали презентацию о развитии дальневосточных регионов. Полпред президента Юрий Трутнев назвал основные показатели за последние десять лет.

- Создана целостная система поддержки Дальнего Востока. Привлечено 3,4 трлн. рублей инвестиций. 673 предприятия запущено. Основные инвестиции идут в газо- и нефтехимию, недвижимость, судостроение, энергетику и так далее, - перечислил чиновник.

Еще привлечение инвестиций растет в три раз быстрее, чем в целом по стране. Создано 123 тысячи новых рабочих мест. Зарплаты на 40% выше среднероссийских: 97 тысяч рублей.

- Все в разы увеличивается, - довольно отметил президент.

Правда, по данным Росстата, люди продолжают уезжать из регионов. За прошлый год Дальний Восток потерял 62 тысячи человек. 37 уехало, а остальное — за счет естественной убыли населения.

На презентации перечислили планы до 2030 года:

* Привлечь 10,5 трлн. рублей инвестиций.

* 1700 новых предприятий.

* 230 тысяч новых рабочих мест

Сейчас строятся 10 тысяч квартир для льготной аренды нужными региону специалистами. За двушку с мебелью надо будет платить треть от рыночной цены, около 12 тысяч рублей в месяц.

По видеосвязи прошли запуски предприятий с территории опережающего развития. Владимир Владимирович дал команду для старта комплекса титано-магнетитового концентрата «Байкало-Амурской горнорудной корпорации», второй очереди золотоизвлекательной фабрики «Павлик», горно-металлургического комбината «Удокан».

НА КАНАТЕ В КИТАЙ

Еще Владимир Путин с местными властями обсудил развитие крупнейших дальневосточных агломераций: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Биробиджана. Президент отметил, что суммарно в этих городах живет 1,6 млн человек.

- У всех городов тесные связи с КНР. Поэтому такие направления, как туризм, логистика, инвестиционное сотрудничество, доминируют в их мастер-планах, - рассказал российский лидер.

По его словам, основной упор в развитии делается на транспорт.

- Есть даже первая в мире трансграничная канатная дорога. Она свяжет Благовещенск и китайский город Хэйхэ, - подчеркнул президент.

Канатку планируется запустить в 2025 году.

Дальше глава страны перечислил, на что надо обратить внимание каждому городу:

* Благовещенску надо сделать ставку на въездной туризм — у города хорошее положение и надо этим пользоваться.

* У Биробиджана «возможности есть в самых разных отраслях, начиная с сельского хозяйства до выпуска медицинских изделий и переработки полезных ископаемых».

* В Хабаровске развиваются креативные индустрии.

- Есть здесь одна из наших анимационных студий, выпускает свою продукцию, мультфильмы, которые популярны не только в России, но и за рубежом, - отметил Путин.

* Владивостоку прямо поручено заняться благоустройством центра города.

- В центральной части Владивостока размещена нефтебаза, что с точки зрения экологии и урбанистики абсолютно не правильно. Этот район может быть использован с большей отдачей, в том числе для прогулок и отдыха горожан, а нефтебаза может быть и должна быть вынесена за черту города, - поручил президент.