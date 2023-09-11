Украинского солдата приговорили к 25 годам тюрьмы за убийства в Мариуполе

На Донбассе вынесен приговор военнослужащему ВСУ, расстрелявшему двух мирных граждан в Мариуполе. Фото: Кадр видео

Благодаря собранным Следственным комитетом доказательств на Донбассе вынесен приговор военнослужащему ВСУ, расстрелявшему двух мирных граждан в Мариуполе.

Следствием и судом установлено, что 07 апреля 2022 года военнослужащий 23 отдельного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады (воинская часть А0989) Олег Безволев заметил двух мирных жителей: женщину и мужчину, передвигавшихся по Никольскому проспекту по направлению к занимаемой им боевой позиции. Об этом он доложил вышестоящему руководству и, получив приказ об убийстве указанных лиц, полагая, что они могут занимать пророссийскую позицию, содействовать военнослужащим ДНР и ВС РФ, произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия не менее 2 выстрелов. В результате от полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте.

«Из показаний Безволева следует, что оружия у вышеуказанных гражданских лиц он не видел, видимой угрозы люди для него не представляли. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что в суде также рассматривается уголовное дело в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислава Кулыка. Следствием и судом установлено, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Кулык совместно с сослуживцами находился на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Украинские националисты убивали всех, кто свободно передвигался вблизи их боевых позиций, будь то гражданские лица либо мирные жители, заподозренные в содействии вооруженным силам ДНР и Российской Федерации.

«В указанный период Кулык и его сослуживцы расстреляли из автомата АК-74 восемь гражданских лиц, в том числе одну женщину. Погибшие не являлись участниками СВО и не представляли для военнослужащих ВСУ какой-либо угрозы. Они действовали, грубо нарушая нормы международного права», - отметила Петренко.