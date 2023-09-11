«Роснефть» обеспечивает жильем сотрудников судоверфи «Звезда» и проекта «Восток Ойл»

Фото: Павел Бедняков, РИА «Новости»

На судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень прошли торжественные мероприятия, связанные с имянаречением двух новых судов. Главным гостем стал президент РФ Владимир Путин. Помимо основных событий глава государства оценил ход строительства жилья для сотрудников комплекса. К слову, «Звезда» – самая молодая и самая современная верфь страны. Проект реализуется с 2016 года консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть».

Как будет полностью выглядеть новое жилье для работников судоверфи хорошо видно на макете семи микрорайонов Большого Камня.

- В настоящее время порядка трех тысяч квартир выдано сотрудникам, - рассказал Игорь Сечин. – Всего планируется построить 80 домов почти на 5 800 квартир.

Вот еще несколько цифр. Общая площадь жилой застройки в рамках программы составит 300 000 кв м за 8 лет. Квартиры для работников верфи сдаются с отделкой и оборудованы необходимой бытовой техникой и мебелью. Вокруг домов строится социальная инфраструктура: в городе открылся новый детский сад на 280 мест, еще один - на 120 мест – находится в стадии строительства, сданы в эксплуатацию новая школа на 600 мест и детская поликлиника общей площадью 428 кв. м.

Стоит ли говорить, что в том числе и за счет таких проектов в крае наблюдается миграционный прирост, а уровень рождаемости выше, чем в среднем по стране.

По мнению президента, если продолжить строительство подобных микрорайонов, а также развивать производственную инфраструктуру, то данную тенденцию можно будет сохранить.

ВАХТОВИКАМ ТОЖЕ ВАЖЕН КОМФОРТ

Помимо прочего, Игорь Сечин также представил Владимиру Путину программу строительства вахтовых жилых комплексов нового поколения для работников проекта «Восток Ойл», а также других добычных объектов «Роснефти».

«Восток Ойл» является флагманским добычным проектом Компании, который реализуется на севере Красноярского края. Важную роль в его реализации играет судоверфь «Звезда», на которой строятся суда для перевозки нефти проекта «Восток Ойл» по Северному морскому пути.

Для комфортного проживания вахтовиков «Роснефть» построила современные жилые вахтовые комплексы, оснащенные всем самым необходимым для жизни и отдыха.

- Есть у каждого душ, есть возможность заказать себе еду на обед, - рассказал Президенту глава «Роснефти» об условиях проживания вахтовиков.

Важно отметить, что вахтовые городки создаются компанией по принципу гостиничных комплексов, где для организации быта работников внедрены самые современные цифровые решения: мобильные сервисы диспетчерских служб, досуга и обучения, управления общественным питанием и транспортом. На производственных участках функционируют современные столовые, прачечные, магазины и кафетерии, открыты спортивные и тренажерные залы, оснащенные современным спортивным инвентарем.