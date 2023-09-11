Роман Костомаров раскрыл правду о жене Оксане Домниной: "Ушла не прячась, не в тихую"

Фигурист Роман Костомаров Фото: Кадр видео

Роман Костомаров пришел в гости к Лере Кудрявцевой. Фигурист откровенно рассказал о личном. Так, он поведал о семейной жизни с женой Оксаной Домниной. В студии появилась и сама фигуристка. Она ошарашила признанием о Костомарове.

Роман Костомаров после нескольких ампутаций возвращается к нормальной жизни. Фигурист активно проходит реабилитацию и даже вышел на лед вместе с женой Оксаной Домниной во время одного из шоу. А на днях пришел в гости к Лере Кудрявцевой говорить о сокровенном.

Так, фигурист рассказал об отношениях с любимой женщиной Оксаной Домниной. "Она ушла не прячась, не в тихую", - поведал Роман о личном.

Как известно, у фигуристки случился роман с Владимиром Яглычем. В 2013 году Оксана принимала участие в "Ледниковом периоде", где ее партнером был известный актер. "Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг", - говорила Домнина.

Фото: кадр из телепередачи канала НТВ.

Оксана также добавляла: "У нас любовь с первого взгляда". На волне нового чувства пара победила в шоу "Ледниковый период".

Сердце Костомарова было разбито. "Он прекрасный отец. Я благодарна ему за все, что у нас было", - отмечала Оксана. И готовилась к свадьбе с Яглычем. Они даже позировали для обложки глянцевого журнала и рассказывали, что хотят пожениться и мечтают о детях.

Однако весной 2014 года Оксана внезапно рассталась с артистом и вернулась к фигуристу. "От Яглыча она ушла, да они толком и не были семьей", - говорил тогда отчим фигуристки Сергей Станиславович.

Спустя годы фигуристка так говорит об уходе от Костомарова: "В наших отношениях произошел кризис".

Ей вторит Роман. Фигурист признался, что не раз пускался во все тяжкие. "Гулять, так гулять, стрелять так стрелять", - вспомнил он свои "подвиги" на стороне в анонсе шоу "Секрет на миллион" на НТВ.