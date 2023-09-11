«Украинцам лучше бежать в Россию»: Как далеко зайдет Зеленский в угрозах Западу и каким будет «окончательное решение»

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Западу. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу «нежданной» реакцией украинских беженцев в странах ЕС, если Запад урежет помощь незалежной и станет неадекватно вести себя по отношению к миллионам беженцев из самостийной. Свою угрозу украинский лидер высказал в интервью The Economist и CNN.

- Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят... — заявил Зеленский.

Лидер самостиной отметил, что пока что украинцы в Евросоюзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, но Старому Свету надо вести себя осторожней, и не «загонять этих людей в угол».

На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили это с членом Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богданом Безпалько.

ХИТРОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО

- Зеленский начал делать панические заявления — или продуманные?

- Он стал констатировать очевидное - что никакого счастливого конца у его режима никому не надо ждать. На фоне заявлений вроде бы серьезных дипломатов и политиков Старого Света, которые говорят о том же самом не первый день. Тональность такая: быстрой победы уже точно не получится - и потому хорошо бы конфликт сейчас как-то подморозить. Чтобы снова накачать Украину оружием и наемниками.

- А что скажете по поводу заявления Зеленского о возможном бунте украинских беженцев на территории Евросоюза?

- Эта угроза совершенно смехотворна. Власти большинства европейских стран могут скрутить всех этих украинских беженцев легким движением руки. Достаточно посмотреть на то, что сделали французские власти со своими собственными желтыми жилетами. И вспомните, как власти США поступали с движением Оккупайт Уолл Стрит. Там ведь никто ни с кем не церемонился! В Европе тем более не будут «осторожничать» с людьми, у которых нет прав гражданства. И если это вскоре произойдет (возможно, кстати, к вящему удовольствию Зеленского) — всех этих украинских ребят возьмут под микитки, посадят на поезд-пароход - и отправят на неньку Украину. Чтобы они стали механиками-водителями леопардов, абрамсов и брэдли. Людей то Киеву остро не хватает.

ЕВРОПЕЙСКИЕ «МАНЕВРЫ»

- Пушечное «европейское» мясо для Зеленского?

- Конечно. Но Зеленскому много чего надо от Запада. Он и выборы президентские хочет провести на европейские и американские деньги, и избраться на этих выборах со всеми преференциями для себя. И много чего другого. При том хочет получить все практически одновременно.

- Получится у него?

- Выйдет или нет — покажет ближайшее будущее. Например, Польша и Ирландия аккуратно начали рассылать «своим» укробеженцам письма-уведомления о том, что неплохо бы им поскорее вернуться на их родину - для ее защиты. С точки зрения Киева — это и рычаг давления на западных «союзников», и хороший повод просить очередной транш военной помощи. Зеленский в очередной раз показывает, какой он «разносторонний» политик. Имеющий всевозможные «правовые основания» давить на Запад ради достижения своих краткосрочных целей.

КУДА БЕЖАТЬ БЕЖЕНЦАМ

- А что делать украинским мужчинам-беженцам в Европе, которые читают про баталии вокруг их судьбы и думают — куда податься?

- Им надо брать билеты на автобусы Варшава-Калининград, а далее уезжать куда-то поглубже в Россию. У них уже должно появиться понимание, что налево пойдешь — в пушечное мясо попадешь, направо пойдешь — в остарбайтеры попадешь. И единственный гарантированный способ, где грядущей зимой ты не попадешь под пулю или под эксплуататора — это Россия, где тебя накормят-напоят и дадут жилье и работу. И да - работать на российской стройке лучше, чем разминировать своим телом поля в Запорожье.

ПРОСТО БЛЕФ

- Как далеко Зеленский может зайти в своих «угрозах» Западу относительно бунтов украинских беженцев?

- Для Зеленского сейчас максимальный временной лаг для его маневров — один год. Провал его «контрнаступления» сегодня очевиден уже всем и в Европе и в Америке. И «разморозку» Зеленского, возможно, Запад будет планировать на весну 2024-го — вместе с президентскими выборами на Украине. С апреля 2024-го по октябрь 2024-го Киев при поддержке Брюсселя и Вашингтона в очередной раз будет пытаться «перехватить инициативу». С получением американских истребителей и дальнобойных ракет земля-земля. А вот после провала уже этих действий с использованием этих вооружений настанет «момент истины».

- Западу придется принимать «окончательное решение»?

- Да. Либо вступать с Россией в конфронтацию напрямую (к чему он не готов не столько финансово и военно-технически, сколько морально), либо договариваться жестко с Москвой и делить сферы влияния на территориях бывшего государства Украина.