Победители экологического конкурса «Общий сбор» встретятся с министром природы РФ

Фото предоставлены: центр развития ВХК

Волонтеры уже готовятся к встрече с министром. В частности, ребята из «Новосибирской ассоциации детских объединений» («НАДО»). Они стали абсолютным чемпионом конкурса в командном зачете — очищали побережье острова Кораблик на Обском море. Кроме того, сибиряки в 2024 году примут в своем регионе одну из ключевых акций «Воды России». Это всегда яркое событие на несколько сотен волонтеров. Например, в этом году на такой субботник в Ленинградской области съехались байкеры со своими стальными конями. Волонтеры «НАДО» побеждают в конкурсе «Общий сбор» уже второй год подряд и каждый раз на их субботники собирается множество людей. В этом году очищать остров Кораблик от мусора на специальном теплоходе отправилось 200 человек.

Фото предоставлены: центр развития ВХК

Вместе с новосибирцами в столицу на встречу с министром отправится и одна из победительниц индивидуального зачета. Людмила Умеренкова из села Голубовка в Приморском крае стала призером номинации «Экопедагог». Для учеников 1-5 классов она устроила увлекательный экологический квест на праздник Ивана Купалы. Его участники очистили от мусора 2,5 км береговой линии и вывезли 35 мешков хлама, а еще узнали, как правильно сортировать мусор.

Среди победителей конкурса есть и совсем юные экоактивисты. В рамках индивидуальной номинации «Экоблогер» требовалось снять ролик об защите природы и разместить в социальных сетях. Приз получила 10-летняя Альбина Коротконожкина из села Красное Белгородской области. Ей достался «набор блогера» - стабилизатор изображения, микрофон, светодиодная панель и штатив для съемки.

Фото предоставлены: центр развития ВХК

Напомним, конкурс «Общий сбор» был организован ФБГУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России. Он проходит уже третий год подряд. На этот раз организаторы предусмотрели 7 номинаций: 3 – командные и 4 – индивидуальные. С 22 марта по 1 августа 2023 года на сайт конкурса поступили тысячи заявок со всей страны – от Калининграда до Владивостока. Всего в волонтерском соревновании участвовало больше 1000 человек.

В жюри конкурса вошли председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Вячеслав Фетисов, директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин, директор ФГБУ «Центр развития Водохозяйственного комплекса» и лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, актеры и амбассадоры акции «Вода России» Юлия Михалкова и Стас Ярушин, а также Елена Горохова, директор межрегиональной экологической общественной организации – «Движение ЭКА». Они и выбрали 7 победителей.

Фото предоставлены: центр развития ВХК

Справка: Всероссийская акция «Вода России» является крупнейшим волонтерским мероприятием нашей страны: к 2023 году в акции «Вода России» поучаствовало 8,2 миллиона экоактивистов. Их силами очищено 10300 водных объектов и вывезено 9.1 миллион мешков мусора. «Вода России» каждый год проводит ключевые мероприятия, ближайшее из них состоится 16 сентября на Байкале.