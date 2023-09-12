Пойдем хранить картошку: почему даже богатый урожай в России не спасает от скачков цен на овощи

Тверской фермер Вадим Рошка. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Мало вырастить хороший урожай – важно сохранить его до весны. Однако с хранилищами для овощей в России в последние годы была беда. Почему даже богатый урожай не спасает от скачков цен на овощи? Искать ответ на этот вопрос наш корреспондент отправилась в поля. А точнее - в хранилище

Мои знания об овощехранилищах до недавнего времени основывались на советском школьном опыте. Нас, подмосковных старшеклассников, часто туда гоняли перебирать морковку с капустой и картошку. Опыт, скажем прямо, был так себе. Одежда потом долго пахла гнилью даже после стирки. А покупать магазинные овощи зимой - после знакомства с тем, как они хранятся, - уже совершенно не хотелось.

Времена меняются. Но проблемы с хранением картофеля и овощей «борщевого набора» - видимо, вопрос вечный. Нет, гнили на прилавках определенно стало меньше — потребитель пошел нынче требовательный. Но появилась другая беда. Помните 2021 год, когда морковка по цене на прилавках обогнала бананы, а обычная белокочанная капуста подорожала вдвое?

- В стране не хватает хранилищ, особенно современных, хорошо оборудованных, - объясняли эксперты. - Отечественные овощи бывают в основном в сезон уборки, а зимой и весной - раздолье для импорта и спекулянтов. Когда накладываются какие-то еще проблемы, типа роста транспортных расходов или падения рубля, - в «не сезон» обеспечен резкий рост цен.

- Современное хранилище — это здорово, - вздыхал знакомый фермер. - Это совсем не то, что было в советские времена. Но это ж надо вложить миллионы, особенно в оборудование. Я лучше по дешевке свои овощи с поля по осени распродам. А если не получится - на следующий год сокращу посевы. Или вообще уйду в айтишники.

«Сверху» вопросом тоже озаботились. И за 2022 год у нас введено в эксплуатацию рекордное количество новых хранилищ для картофеля, овощей и фруктов. Откуда столько? И теперь цены наладятся?

ВКАЛЫВАЕТ ТЕХНИКА

- Сколько у меня в картофелехранилище людей работает? Нисколько. Работает компьютер. А я с телефончика слежу, что у меня в хранилище происходит.

Тверского фермера Вадима Рошку мне порекомендовали как человека, который все трудности преодолел и уже год — с новым картофелехранилищем. Как рассказал сам Вадим, в планах у него и второе хранилище — смешанное, для картошки и капусты.

Фото: Елена АРАКЕЛЯН

На фоне огромного серебристого ангара Вадим выглядит несколько одиноко. Только еще собачка бегает - подкидыш от местных дачников.

Рядом на лужайке припаркована всевозможная картофелеуборочная и картофелепосадочная техника. И ура — вижу хотя бы еще одного живого человека, одного из фермерских механизаторов.

Мне, с моими школьными советскими воспоминаниями, странно видеть такое безлюдье накануне уборочной страды. Картошку же надо убирать толпой народу — всем колхозом да еще с «шефской помощью» из школ, институтов и кто там еще под руку попадется. И еще куча народу нужна, чтобы ее нормально перебрать перед закладкой на хранение — а то там одна грязь будет...

А Вадим улыбается и крутит в мощных крестьянских руках сотовый телефон.

- Капуста по-прежнему требует ручного труда — ее аккуратно убрать комбайном сложно. А картошка… Убираем немецким комбайном — все целенькое, не битое и почти чистое. Потом приемно-сортировочный бункер, отсортировываем комки грязи и мелочь. Дальше буртоукладчик… Что вот это за агрегат? А это мы картошку с хранения сразу развешиваем и упаковываем. Надо 25 кг - эта машинка отмерит нужный вес и упакует в сетку.

- Гнили много?

- Да в таком хранилище что-то сгноить вообще нереально — надо совсем с головой не дружить и неправильно выставить настройки или нарушить технологию.

Прямо не жизнь, а сказка. Если бы не некоторые детали.

Фото: Елена АРАКЕЛЯН

КАРТОФЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

У Вадима Рошки хранилище навального типа — самое распространенное и дешевое. Картошка укладывается в бурты (так по-научному именуется куча корнеплодов) высотой четыре метра. Затем через специальные воздуходувы продувается (сушится), пролечивается (чтобы не развести в хранилище каких-нибудь жучков-паучков) и остужается до необходимой для хранения температуры.

Следит за температурой и влажностью и подбирает нужный режим вентиляции компьютер. (Кстати, отечественный. «В складской сфере наши компании кое-что успели очень быстро импортозаместить», - хвалит Вадим). Человек необходим только в самом начале — все это настроить. И потом периодически проверять, как работает техника.

Так картофель может лежать примерно до мая. Чтобы он без особой потери качества хранился до нового урожая, то есть в условиях средней полосы до сентября, требуется дополнительное холодильное оборудование.

- Смысла в этом не вижу, - говорит Вадим. - В июне-июле уже появляется молодая картошка из южных регионов, того же Краснодарского края. И ее раскупают гораздо лучше, чем старую, год пролежавшую. Но совсем без хранилища, если у тебя не несколько гектаров, а нормальные объемы, позволяющие делать бизнес, в нашей зоне ну никак. У нас-то уборка картошки идет в сентябре, капусты — в октябре. Начал уборку, а зарядил дождь — куда все деть, чтобы не сгнило тут же? Да и без дождей это путь к банкротству. Товарищи перекупщики, когда приезжают, сразу ситуацию ловят. Нет хранилища — значит, можно нагнуть с ценой, скупают ниже себестоимости.

Затраты на «спасение от банкротства» выходят те еще. При объемах, позволяющих стабильно осуществлять продажи с осени по весну, — в несколько даже не миллионов, а десятков миллионов рублей. У нашего Рошки, для примера, картошка идет в том числе на переработку — производителям чипсов. Построенное хранилище - на 3,5 тысяч тонн. И этого объема уже мало.

Вадим, как он утверждает, успел построиться за 9 тысяч рублей в расчете на тонну хранения. В реалиях 2023 года это уже фантастически дешево — все подорожало.

- Максимальный порог стоимости, включая оборудование и строительство, за хранилища, запроектированные в 2021 году, составлял 15 тысяч рублей на 1 тонну хранения. В 2023 году - уже 23 тысячи рублей, - рассказал «КП» коммерческий директор компании «Интерагро» Роман Нуриев. - Это — для обычного картофелехранилища. А если картофелехранилище не только с вентиляцией, но и с холодильниками (обязательно нужны для семенного картофеля — Ред.) и с линией по минимальной доработке продукции (это, например, любимый многими мытый картофель, упакованный не в сетку, а в красивый пакет — Ред.), в 2021 году это было до 25 тысяч рублей за тонну хранения, а в 2023 году - 37 тысяч рублей.

А теперь помножьте эти затраты хотя бы на одну тысячу тонн картошки. Уже десятки миллионов.

Фото: Елена АРАКЕЛЯН

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА ПРОГРЕСС

- Новые овоще- и картофелехранилища в основном строятся за счет программ господдержки, - говорит Роман Нуриев. - Есть программы федеральные и региональные, в некоторых регионах поддержка доходит до 50 или даже 80 процентов от стоимости объекта. Поддержка может выражаться в возмещении части капитальных затрат (то есть сначала ты строишься и закупаешь оборудование, а потом тебе часть затрат возвращают из регионального или федерального бюджета, если построенное вписывается в определенные требования — Ред.), субсидировании кредитных ставок и через другие инструменты.

- Возмещения я пока не видел. Обещают в следующем году — подали документы. Но где ж я столько своих денег возьму — строился на льготный сельхозкредит, под 5%, - рассказывает Вадим Рошка. - Вообще-то это уже большая помощь. Обычный коммерческий кредит — под 15-16% (в реалиях прошлого года — Ред.), то есть порядка 10% банковской ставки государство уже возмещает.

Вспоминаю многочисленные рассказы, как сложно фермерам получить эти самые льготные кредиты.

- Это пять- семь лет назад было тяжело, сейчас многое упростилось и ускорилось. У тебя личный кабинет на сайте — куда-то ездить и бегать надо гораздо реже, некоторые документы больше не требуются — банк их сам получает онлайн. В сравнении с тем, сколько времени уходит на разные государственные информационные системы, куда производители постоянно должны вносить данные и которых только у Россельхознадзора уже несколько штук, оформление кредита — не самая трудоемкая процедура, - утверждает Вадим. - Сложности - в основном у начинающих фермеров.

Чтобы получить статус сельхозпроизводителя, который дает право на льготные кредиты под 5%, надо проработать в сельском хозяйстве не меньше года. То есть, допустим, посадить хотя бы два-три гектара картофеля в первый год — и выжить. По словам Вадима, дальше — проще. Хотя, конечно, просто так никто десятки миллионов рублей не выдаст. Надо каждый раз доказывать банку свою платежеспособность, приводить расчеты — как собираешься деньги использовать и зачем.

- Я в бизнес-плане доказывал, что овощехранилище придаст стабильность моему бизнесу, - делится опытом Рошка. - Что полная правда. Кредит одобрили.

Фото: Елена АРАКЕЛЯН

ЖДАТЬ ЛИ НАМ ДЕШЕВОЙ КАРТОШКИ И ОВОЩЕЙ

Достаточно беглого взгляда на данные Росстата с ценами на пресловутый «борщевой набор», чтобы увидеть: по осени и в конце весны эти цены отличаются зачастую в три-четыре раза, а то и больше (см. «Только цифры»). Например, цены на капусту в последние годы прыгали туда-сюда в среднем по стране между 20 руб. и 90 руб. за кило. На картошку — между 30 и почти 70 руб. Именно прыгали — и вверх, и вниз. И в июле 2023 года килограмм картошки стоил всего на рубль дороже, чем в июле 2022-го.

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вот это прыганье — и есть цена вопроса с хранением для обычного россиянина, который картошку с капустой покупает в магазине. Конечно, совсем отменить сезонность нереально. Как и факторы, которые в целом толкают цены вверх. Например, проблемы, связанные с ремонтом и обслуживанием «картофелесажалок» и «картофелесобиралок» европейского производства - про импортозамещение такой техники у нас только-только спохватились. Или с растущей стоимостью самих хранилищ (там тоже много импортных компонентов, да и отечественные металл с бетоном не дешевеют). Но сгладить неприятные для потребителя «в прошлом месяце была по 30, а сегодня по 70» - реально.

На осень 2021 года эксперты оценивали общую вместимость хранилищ для картофеля и овощей примерно в 7 млн тонн — при урожае в 12 млн. На 1 января 2023 года, по данным Минсельхоза, - она расширилась примерно до 8,8 млн тонн.

- Соотношение новых хранилищ и старых, построенных еще в советские времена, по нашим подсчетам, примерно 40 на 60, - утверждает Роман Нуриев. - Огромный объем урожая хранится еще в старых хранилищах (они позволяют сберечь корнеплоды и овощи в лучшем случае до середины зимы — Ред.). Тем не менее ситуация, конечно же, существенно изменилась в лучшую сторону.

Что ж, проверим весной. По ценникам на прилавках с овощами.

МИНСЕЛЬХОЗ - «КОМСОМОЛКЕ»

«Мы уже можем хранить бóльшую часть овощей до следующего сезона»

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев:

- У нас есть различные меры поддержки строительства овощехранилищ. Среди них - и льготное кредитование по ставке до 5% годовых и CAPEX (компенсация части капитальных затрат) на строительство больших овощехранилищ.

Но мы не будем поддерживать овощехранилища, строящиеся хозяйственным способом (которые фермеры возводят сами и непонятно, выполняются ли там все нужные требования, - Ред.). Мы поддерживаем крупные объекты, которые позволяют хранить большие объемы овощей с понятным температурным режимом.

Первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут:

- Темпы создания овощехранилищ у нас постоянно растут. Например, за последние три года прирост мощностей овощехранилищ составил более 300 тысяч тонн (всего 8,8 млн тонн). Так что до конца сезона (до следующей весны, - Ред.) мы уже вполне можем хранить бóльшую часть собираемых овощей.

И мы не планируем отменять меры поддержки, пока рынок не будет полностью обеспечен овощехранилищами. Но вопрос тут еще и в том, что после долгого хранения вкус овощей меняется, с этим ничего не поделаешь. И многим он не нравится. Поэтому все равно приходится импортировать более свежие овощи из-за рубежа.