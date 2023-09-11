Сестра Иосифа Кобзона рассказала о малоизвестной песне своего брата

11 сентября - день рождения Иосифа Кобзона. Фото: Личный архив

…- Гелена Михайловна, мы не можем пройти мимо этой даты - 11 сентября.

- Спасибо вам.

- Вспомнил слова Иосифа Давыдовича. Когда он к нам в редакцию приезжал, обычно говорил: «Я очень люблю «Комсомолку», будь она трижды…» потом делал паузу.

- Счастлива!

- Да! Как сегодня в Москве отмечают день рождения вашего брата и кумира миллионов? На памятнике в Москве, в Оружейном переулке - я обратил внимание на фото, которое вы мне прислали - в руках у бронзового Кобзона - букет настоящих подсолнухов. Которые любила его супруга - Неля Михайловна.

- Да не Неля Михайловна это любит, а - любил Иосиф Давыдович.

- А мы почему-то всегда для Нели Михайловны их передавали. Это, говорили, для вашей супруги. Он говорил: хорошо.

- Он соглашался.

А, вообще, это я ему дарила букет с подсолнухами и ирисами.

А сейчас «вручил» подсолнухи Олег рано утром, проезжая мимо.

- Потемин?

- Да.

- А как он туда забрался?

- Он же высокий. Так и забрался.

- Какой молодец. Я напомню читателям, это помощник Иосифа Давыдовича - работал с ним многие годы.

- Да, везде с ним был. И в Донбассе, и во всех поездках, которые только случались. Сопровождал…

- И мы вместе ездили во многие командировки. (9 из них - в борющийся Донбасс, плюс Сирия и Агинский округ Забайкалья, от которого Кобзон был депутатом Госдумы.)

- А сегодня мы решили прийти к монументу в честь Иосифа на Садовом кольце, в Оружейном переулке. А многие поехали в Востряково, к могиле Иосифа Давыдовича.

Вообще, Иосиф считал, что день рождения – это дань памяти матери. Что человек не появляется на свет по собственному желанию. Производит на свет его мать. Эта дата – день поклонение и признание мамы. Наверное, он был прав.

- Наверное…

- Потому что, дать жить – мало, надо суметь еще ребёнка воспитать. И воспитать так, чтобы не стыдно было за своего сына.

Моей маме никогда не было стыдно за Иосифа. Он прекрасно учился – на одни пятерки. И в школе, и потом в институте.

И он не отлынивал от армии. Хотя Иосифу нельзя было идти на службу, потому что у него во время войны, когда ему было три года и они ехали в эвакуацию, уголек попал в глаз. И один глаз у него не видел.

- Серьезно? Совсем?

- Совсем. Так вот, когда у него проверяли зрение, он закрывал тот глаз, который не видел, сначала одной рукой, потом - тот же глаз - другой. А врачи были уверены, что оба глаза видят.

Так он хотел пойти в армию.

- Для меня этот новость.

- Новость – не новость, но это чистая правда.

- Помните один эпизод про армию? Мы об этом писали, когда рядовой Кобзон был дневальным и уснул у тумбочки, и его на гапутвахту посадили.

- Не слышала о таком эпизоде.

Я знаю, что его посадили на гауптвахту за то, что он опоздал в часть, потому что ездил домой в Днепропетровск.

Ему давали выходной (увольнительную), а тогда не было таких поездов - с четким расписанием. И он решил, что ничего страшного, если опоздает на один день, чем потеряет три. И - опоздал.

А старшина его не очень любил. Потому что был небольшого роста, а Иосиф - такой спортивный, занимался боксом и пел. И старшина как-то чувствовал себя, видимо, ущербно рядом с Иосифом.

И, когда он уже дождался, что может посадить этого солдата на гауптвахту, говорил ему: Кобзон, это тебе не «Маму» петь.

А была такая песня – «Помнишь, мама моя, как невесту чужую…». Поэтому так он ему и сказал: «Это тебе не «Маму» петь.

- И после этого Кобзон ему по морде дал.

- Ну, может… Навряд ли, что-то я не помню такого. Я маленькая была.

- Иосиф Давыдович мне сам рассказывал. И ему потом, после этого, хотели еще чуть ли не гауптвахту продлить. Но тут его взяли в ансамбль песни и пляски.

- «Выкрутился».

- Нет, его «выкрутили».

- Старшина был очень такой противненький. Ну, ничего…

- Гелена Михайловна, мы с вами вспоминаем об Иосифе Давыдовиче как о живом совершенно. Я думаю, что он бы…

- Мы сегодня, когда говорили об Иосифе, даже смеялись.

В этот день у него стояла огромная очередь с букетами и подарками. Очередь! В «Пекине» собиралась толпа, чтобы его поздравить с днем рождения.

- Это - объясню читателям - гостиница «Пекин», где раньше располагался офис Иосифа Кобзона. А то подумают, что - в столице Китая очередь была.

- И в какой-нибудь перерыв Иосиф таким басом кричал: «Варя!» - секретарю… Спасите меня от этих цветов… Смеялись. Я говорю сейчас: Варя, помнишь, как тебе доставалось? А что она могла сделать, когда идет этот поток? (Варвара Виноградова - помощница Кобзона. - А.Г.)

- Ой, Гелена Михайловна, я предлагаю вот что. Мы очень хорошо сегодня вспомнили об Иосифе Давыдовиче, как об очень живом человеке. И он всегда…

- Вы знаете, какую песню сегодня слушали? Потрясающая есть песня, которая, практически, никогда не звучала на радио, называется «Осенние листья» композитора Олега Морозова.

- А я чего-то помню такое. Можете спеть?

- Поскольку у вас есть Радио «Комсомольская правда», а вы, Александр, меня записали, я не буду петь. (декларирует) Осенние листья, срываясь, на землю ложатся… И мы умчимся туда же, куда и они».

Такие пронзительные слова, такая музыка об этой осени. Совершенно необыкновенная. Я вам пришлю эту песню. Вы тоже сможете ее послушать.

- И мы сейчас в семье будем отмечать день рождения нашего Героя. Нам его очень и очень не хватает.

- И там, в этой песне, есть и такие слова: «Давайте присядем и помянем листвой уходящую жизнь». Очень потрясающая музыка и удивительные слова.

Такие философские…