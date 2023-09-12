Анекдоты: Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов

- Сема, ну почему ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю?! Тебе всегда слышится только то, что ты хочешь услышать!
- Да, конечно, дорогая, я буду пиво!
* * *
Кавказ, юбилей аксакала. Берет слово один из приглашенных и желает имениннику дожить до 100 лет. Юбиляр говорит:
- Дорогой, но мне сегодня 100 лет…
Поздравляющий:
- Ну, тогда удачного дня!
* * *
Отец наставляет сына перед свадьбой:
- Сынок, запомни, главное в женитьбе - пережить три первых стресса: когда увидишь жену первый раз без макияжа, первый совместный поход по магазинам и первый приезд тещи! Дальше уже будет полегче...
* * *
Если вы думаете, что лук - это единственный овощ, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде тыквой.
* * *
- Я не допущу, чтобы моя любимая женщина сидела без денег! Поэтому давай-ка, милая моя, поищем тебе работу!
* * *
Если с утра никто не помнит, что было вчера на корпоративе, то откуда берутся подробности?
* * *
Чем больше миллиардов выделяют на проект, тем больше вероятность, что их не хватит.
* * *
Едут дед, отец и сын на рыбалку в автобусе. Вдруг в автобус заходит девушка в колготках в сеточку.
Сын думает:
«Интересно, как с ней можно познакомиться?»
Отец думает:
«Да, в наше время такое не носили!»
Дед думает:
«Вот, блин, сети дома забыл!»
* * *
- Как долго вы проработали на последнем месте работы?
- Тридцать лет.
- Да?! А сколько же вам лет?
- Двадцать.
- Так как такое возможно?!
- Сверхурочные…
* * *
Град - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас и дарует готовый лед для коктейлей!
* * *
Сибирские меломаны настолько суровы, что Сергей Шнуров выступает в Сибири со своим репертуаром только на детских утренниках.
* * *
Покупатель:
- Да что вы мне тут всучили. Это наверняка филе не семги, а дешевой горбуши.
Продавец:
- Да как вы можете это определить?
- По вашей чересчур довольной роже.
* * *
Народная примета: заявить на вечеринке, что пить вам сегодня много нельзя, - гарантия того, что каждый начнет вас спаивать.
* * *
- Официант, я же заказывал морепродукты!
- Я и принес макароны по-флотски.
* * *
Чтобы не нервировать население, теперь курс доллара будут сообщать не за 1, а за 0,9.
* * *
Разговаривают приятели.
- А я своего сына Роллс-Ройсом назвал!
- Ну ты и дурак...
- Зато у меня теперь Роллс-Ройс есть!