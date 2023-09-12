Анекдоты: Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов

- Сема, ну почему ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю?! Тебе всегда слышится только то, что ты хочешь услышать!

- Да, конечно, дорогая, я буду пиво!

* * *

Кавказ, юбилей аксакала. Берет слово один из приглашенных и желает имениннику дожить до 100 лет. Юбиляр говорит:

- Дорогой, но мне сегодня 100 лет…

Поздравляющий:

- Ну, тогда удачного дня!

* * *

Отец наставляет сына перед свадьбой:

- Сынок, запомни, главное в женитьбе - пережить три первых стресса: когда увидишь жену первый раз без макияжа, первый совместный поход по магазинам и первый приезд тещи! Дальше уже будет полегче...

* * *

Если вы думаете, что лук - это единственный овощ, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде тыквой.

* * *

- Я не допущу, чтобы моя любимая женщина сидела без денег! Поэтому давай-ка, милая моя, поищем тебе работу!

* * *

Если с утра никто не помнит, что было вчера на корпоративе, то откуда берутся подробности?

* * *

Чем больше миллиардов выделяют на проект, тем больше вероятность, что их не хватит.

* * *

Едут дед, отец и сын на рыбалку в автобусе. Вдруг в автобус заходит девушка в колготках в сеточку.

Сын думает:

«Интересно, как с ней можно познакомиться?»

Отец думает:

«Да, в наше время такое не носили!»

Дед думает:

«Вот, блин, сети дома забыл!»

* * *

- Как долго вы проработали на последнем месте работы?

- Тридцать лет.

- Да?! А сколько же вам лет?

- Двадцать.

- Так как такое возможно?!

- Сверхурочные…

* * *

Град - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас и дарует готовый лед для коктейлей!

* * *

Сибирские меломаны настолько суровы, что Сергей Шнуров выступает в Сибири со своим репертуаром только на детских утренниках.

* * *

Покупатель:

- Да что вы мне тут всучили. Это наверняка филе не семги, а дешевой горбуши.

Продавец:

- Да как вы можете это определить?

- По вашей чересчур довольной роже.

* * *

Народная примета: заявить на вечеринке, что пить вам сегодня много нельзя, - гарантия того, что каждый начнет вас спаивать.

* * *

- Официант, я же заказывал морепродукты!

- Я и принес макароны по-флотски.

* * *

Чтобы не нервировать население, теперь курс доллара будут сообщать не за 1, а за 0,9.

* * *

Разговаривают приятели.

- А я своего сына Роллс-Ройсом назвал!

- Ну ты и дурак...

- Зато у меня теперь Роллс-Ройс есть!