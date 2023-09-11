Минобороны России дало концерт в Большом театре Пхеньяна

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова дал в Пхеньяне концерт, посвященный 75-й годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Фото: Минобороны РФ

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова дал в Пхеньяне концерт, посвященный 75-й годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Он прошел в Главном зале Восточно-Пхеньянского Большого театра – главного театра КНДР.

Фото: Минобороны РФ

Александровцы в составе 200 артистов исполнили двухчасовую программу, в которой прозвучали широко известные корейскому народу песни, в том числе «Священная война», «Нам нужна одна победа», «Соловей», «День Победы», «Дружба наша на века» и «Подмосковные вечера». Были исполнены и другие военные и национальные песни, демонстрирующие горячую любовь российской армии и народа к Родине.

Фото: Минобороны РФ

«Специально для этой поездки Ансамблем была подготовлена уникальная концертная программа, включающая в себя известные российские и корейские народные произведения», - сказал руководитель Ансамбля Геннадий Саченюк.

Концерт заслужил похвалу зрителей. А ответ артисты поблагодарили корейскую сторону за теплый прием.

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России отметили, что ансамбль имени Александрова спустя почти 20 лет снова с триумфом представил российское армейское искусство в Северной Корее. Ранее у александровцев состоялось 6 гастрольных поездок в КНДР: в 1962, 1986, 1991, 1998, 1999 и 2004 годах.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ