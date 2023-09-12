Военная спецоперация на Украине 12 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2023 года.

ВСУ задействовали танки и боевые машины пехоты в направлении Опытного, но понесли серьезные потери, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, и пытается улучшить свои позиции. При этом Пушилин подчеркнул, что есть понимание дальнейших действий российской армии, а какие-либо серьезные опасения отсутствуют.

У Украины не получится оправиться после конфликта по вине Вашингтона, выразил мнение бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в котором он уверяет в безопасности снарядов с обеднённым ураном с точки зрения ядерной безопасности. По мнению Захаровой, Гросси недоговаривает угрозу, что крайне опасно в нынешней ситуации.

Бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик заявил, что в случае передачи Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, они не станут проблемой для России.

Морпех уточнил, что российские военные прочно закрепились на подконтрольных территориях, и выстроили прочную оборону тыловых регионов, подвергавшихся атакам ВСУ. Сбить ракеты ATACMS, считает военный, для России не составит труда.

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