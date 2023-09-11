Александр Проханов: Я рад, что бронепоезд товарища Ким Чен Ына движется во Владивосток Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…- Александр Андреевич, это Александр Гамов, биограф Проханова. В понедельник, 11 сентября, стало известно, что лидер КНДР товарищ Ким Чен Ын направляется в Россию. Как я могу предположить, на своем бронепоезде. И на днях, не исключено, что 13-го, в среду, встретится во Владивостоке с Владимиром Путиным. Как вы, как лауреат премии товарища Ким Ир Сена, воспринимаете это событие?

- Я считаю, что это историческая Победа. Да - Победа истории.

Была пора, когда Советский Союз помогал формировать Северную Корею.

И Сталин вместе со своими подарками, вместе с бронированными «ЗиСами», послал Ким Ир Сену всю сталинскую идеологию, всю сталинскую технологию - социальную и военную.

И была создана эта удивительная страна.

Но… В 1991-м Советский Союз рухнул и оказался под пятой Америки.

Мы отдали американцам все наши завоевания всего XX века. Мы отдали им нашу армию, нашу идеологию, наши заводы, наши учебные заведения.

Мы стали жалкой тенью Америки.

Мы проиграли историческую битву.

И в это время, когда американцы были хозяевами всего человечества, крохотная страна – Северная Корея, построенная Сталиным, выдержала это испытание. Через чудовищные лишения, через страшное внутреннее напряжение они создали свое непокоренное государство.

Они обыграли Америку.

И Россия, долгое время находясь под пятой американцев, гнобила Северную Корею…

- Да ладно!

- Россия закрыла границы с КНДР, присоединилась к санкциям против нее, высмеивала Северную Корею -,это ее учение Чучхе.

И для наших либералов она была карикатурой, над которой все глумились, о которую вытирали ноги.

И вот теперь оказалось, что Россия с огромным опозданием вырывается из-под пяты Америки и идет путем, по которому шла все эти годы маленькая Северная Корея.

Мы сражаемся на Украине с американцами. И в этом сражении нуждаемся в союзниках.

У нас не очень много союзников в этой борьбе. Весь Запад против нас,

А Северная Корея готова нам помогать - морально, она готова помогать нам политически…

И недавний визит Шойгу в Северную Корею говорит о том, что и военное сотрудничество налаживается.

А может, уже и налажено.

И поэтому, я восхищен тем, что наконец Россия сбросила с себя вот этот намордник американский, и мы вновь оказались с Северной Кореей по одну сторону этих трагических баррикад XXI века.

Я рад, что бронепоезд товарища Ким Чен Ына движется во Владивосток, что они встретятся с Путиным.

И дай Бог, если…

- Не будем заглядывать так далеко. А пока напомню - 19 - 20 июля 2000-го президент Владимир Путин летал в Пхеньян, на встречу с руководившим в то время Кореей Ким Чен Иром. Мне довелось освещать в «Комсомольской правде» тот визит. Так что - основа наших новых отношений с КНДР, полагаю, закладывалась уже тогда. И все эти годы только укрепляется.

- Ну, Саш, тебе виднее.

- И в 2019-м товарищ Ким Чен Ын был уже у нас во Владивостоке. Это может стать уже не сенсацией, а такой традицией - визиты Путина в Пхеньян, а товарища Ким Чен Ына – в Россию. Как считаете?

- Я думаю, что все это будет зависеть от того, как пойдет развитие наших военно-политических отношений в связи с донбасским конфликтом.

Я думаю, Путин с Ким Чен Ыном - в скором времени - будут встречаться не реже, чем с Лукашенко.