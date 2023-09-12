Вопрос дня: Ну и как отмечали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим Черниговский, гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»:

- Я его отмечаю сдержанно. С пьянством, как и с коррупцией, в России можно бороться бесконечно - и все равно не победить эти «грехи». Но когда Россию начинают обвинять в «рекордном» алкоголизме - это просто смешно. Ну вот в Скандинавии идет расчет потребления в год в пересчете на дозы абсолютного алкоголя. Посмотрите, потребление каких напитков используется в статистике - и все поймете.

Ольга Беклемищева, бывший зампред Комитета Госдумы по вопросам здоровья:

- Я могла бы попытаться представить человека, который воспринимает всерьез подобные «праздники», но мне кажутся бессмысленными такие дни. Обеспеченность, как и опьяненность, приходят и уходят, они мимолетны. Вот в нашем поселке, например, появляется «странник» Леша, подойти к нему и сказать: «Не пей, Алексей!» - просто глупо: он умрет.

Элина Денисова, член Российской и Московской ассоциаций сомелье:

- Провела эти сутки как обычный рабочий день. Нормальный взрослый человек должен сам определять дозу и качество алкоголя, который он принял. Это социокультурный аспект, и он не связан ни с каким днем.

Михаил Грушевский, пародист и шоумен:

- Для меня он остался не отмеченным широко - этот славный день. Пусть он так пафосно звучит, но я не очень понимаю, что это значит. Речь о трезвости мыслей и поступков? Ну я и так стараюсь каждый день этот праздник отмечать таким образом. Алкоголь меня не соблазняет роковым образом - все происходит полюбовно, по обоюдному согласию сторон. Я не придерживаюсь абсолютной трезвости и у меня нет отрывов. Мне нравится процесс в приятном обществе - но у меня нет алкогольного азарта.

Виктор Похмелкин, глава «Движения автомобилистов России»:

- А правда, что есть такой день? Не шутите? Ну как его можно праздновать - ведь отчисления с продаж спиртных напитков составляют немалую часть поступлений в госбюджет. Попытки ввести «сухой закон» ни в одном государстве мира успехом не увенчались. То, что было в конце 80-х в СССР, дало эффект весьма краткосрочный, продолжения большого не имело, как и серьезного воздействия на демографию. Вот сегодня я за рулем, и совсем не уверен, что все водители в потоке по соседству в день трезвости отметили воздержанием от алкоголя.

Султан Хамзаев, депутат Госдумы, глава федеральной программы «Трезвая Россия»:

- Считаю, надо актуализировать этот день. Надо обратить внимание всей страны на ключевую проблему: такой день подразумевает полный отказ от яда, который вас убивает. И алкоголь обкрадывает государство - кто -то платит сто рублей, а государство теряет двести из-за ваших прогулов. Я не пью не только в этот день, и другим не советую.