Максим Матвеев, который последние годы выглядел изможденным, снова набрал вес

Максим Матвеев и съемочная команда сиквела «Триггер» Фото: пиар-служба фестиваля «Новый сезон»

Едва ли найдется человек, который не слышал о сериале «Триггер». Картина рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, использующем в лечении пациентов шоковую терапию. У сериала два увлекательных сезона, а теперь появился и фильм, который представили в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте Роза Хутор. Картину презентовали актеры Максим Матвеев, Виктория Маслова, Полина Маликова, а также режиссер Александра Ремизова и другие члены съемочной команды.

Максим Матвеев, который несколько лет назад очень похудел, кажется, вернулся в былую форму. Матвеев рассказывал, что ему пришлось скинуть порядка 10 кг ради роли в спектакле «Кинастон» и стал похож на узника Освенцима. При росте 187 см Максим весил всего 72 кг. Такой вес у актера держался довольно долго. В первом сезоне «Триггера» Матвеев тоже очень худой. А вот в сиквеле, в котором Стрелецкий сбегает от прошлых проблем и переезжает к морю, актер предстает уже в отличной форме.

Максим Матвеев. Фото: пиар-служба фестиваля «Новый сезон»

На ковровой дорожке 41-летний Матвеев появился в стильном синем костюме, белой футболке и кедах. В ушах у актера сверкали бриллиантовые сережки. Блеск и лоск! Выглядел Максим просто замечательно. Матвеева сопровождал охранник, который бдительно следил затем, чтобы никто лишний к нему не подошел.

Виктория Маслова. Фото: пиар-служба фестиваля «Новый сезон»

Исполнительница одной из главных женских ролей Виктория Маслова привлекла внимание публики дерзким образом. Актриса появилась в костюме современной Амазонки, который, кстати, очень соответствовал характеру ее героини Леры в «Триггере». А вот Полина Маликова, сыгравшую жену друга Стрелецкого, буквально сияла в золотом костюме.

Максим Матвеев и Виктория Маслова. Фото: пиар-служба фестиваля «Новый сезон»

Перед просмотром на сцену вышла съемочная команда во главе с режиссером Александрой Ремизовой. Для Александры сиквел стал ее первым полным метром. По словам режиссера, именно Матвеев вселил в нее уверенность, что все получится. Сказав несколько слов, Ремизова передала микрофон исполнителю главной роли.

«Это кино было снято с очень большой любовью к персонажам и к ситуации, в которую они попадают. Весь процесс происходил в любопытной гармонии взаимодействия. Было действительно круто, и, надеюсь, что это передастся через экран вам, как первым зрителям. А впечатления от съемок — самые чудесные. И сердце переполнено благодарностью буквально ко всем. Было здорово!» — сказал Максим Матвеев.