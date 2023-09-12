Алексей Райкевич, гендиректор АО «ГЛОНАСС»: «Мы создали конвейер - от идеи до коммерциализации продукта»

Алексей Райкевич, гендиректор АО «ГЛОНАСС»

На Восточном экономическом форуме-2023 открытую студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил гендиректор АО «ГЛОНАСС» - компании-оператора государственной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС - Алексей Райкевич, который рассказал о последних изменениях в отрасли.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ 200 ТИПОВ УСТРОЙСТВ

«Мы выполняем две основные государственные функции. Первая – аварийное оповещение о ДТП с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС». Эта система нашей страной впервые в мире была внедрена. И вторая – мониторинг пассажирского транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Совокупно на нашей платформе находится свыше 12 млн. транспортных средств, что делает нас крупнейшим оператором интернета вещей на транспорте. И все эти транспортные средства используют, так или иначе, координаты от спутниковых систем», - отметил Алексей Райкевич.

Как работает аварийное оповещение? С 2015 года все новые автомобили в нашей стране оборудованы кнопками SOS. Это устройство вызова экстренных оперативных служб, которое по определенным параметрам определяют тяжесть ДТП и в автоматическом режиме, без участия человека, передают сигнал в службу спасения, тем самым экономя время на прибытие на место спасателей и медиков. За время работы более 310 тысяч таких вызовов было передано в службы спасения, 80% из них - в автоматическом режиме. Как правило, речь идет о тяжелых ДТП.

Помимо автоматического режима, наверное, основная фишка этой системы в том, что есть еще и ручной режим вызова экстренных оперативных служб. Он передает спутниковые координаты транспортного средства в службы спасения. При этом сигнал использует инфраструктуру четырех сотовых операторов, что обеспечивает максимальное радиопокрытие по стране. Конечно, это преимущество перед мобильным телефоном, в котором обычно устанавливается SIM-карта одного оператора. Звонок имеет флаг Emergency Call, в приоритетном порядке проходит через сотовые сети. Это также повышает вероятность оперативно передать сообщение спасателям.

Сейчас ЭРА-ГЛОНАСС создает систему аварийного оповещения и для других видов транспорта: маломерных водных судов, малой авиации, в перспективе – «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит автоматически замедлять и соблюдать скоростные правила электросамокатам.

Эксперты говорят, что система прекрасно работает.

«Наши сервисы, например, «Мониторинг ЭРА», созданные на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», поддерживает около 200 различных типов устройств, - сообщил Алексей Райкевич. - Ежегодно на нашей платформе, объединяющей все продукты, прибавляется больше миллиона новых транспортных средств. Задача по масштабированию системы сочетается с задачей по поддержанию высокой степени ее надежности. В условиях импортозамещения, когда иностранные поставщики уходят с российского рынка, это уже нетривиальная задача. Мы, понимая необходимость создавать свои решения и свои разработки, создали конструкторское бюро «ГЛОНАСС» внутри компании, усиливаем команду разработчиков новыми сильными специалистами. То есть мы создали некий конвейер - от идеи до коммерциализации продукта. А дальше привлекаем партнеров, как технологических, так и финансовых, и делаем ставку на тот или иной продукт, понимая, что у него есть спрос на рынке, что рынок достаточно емкий, соизмеряя свои возможности с точки зрения создания нормативной обвязки».

КАК ОГРАНИЧИТЬ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ?

Обратим внимание на проект с электросамокатами - система сама умеет ограничивать скорость транспортного средства. Это важно, поскольку электросамокаты становятся все более популярными, при этом в геометрической прогрессии возрастает проблема безопасности.

«В Париже введены запретительные меры на использование электросамокатов, вводятся и других городах – в Торонто, Сингапуре… Правительство Москвы пошло по другому пути: ищет технологическое решение, а не запретами решает проблему, - напомнил эксперт. – Наш инструмент может, в том числе, работать и в автоматическом режиме с применением искусственного интеллекта, считывая с видеокамер информацию о местах скопления людей. Способно временно вводиться зону ограничения скорости, а потом это ограничение снимается по мере того, как необходимость в нем пропадает. Систему, которую мы предлагаем использовать, сейчас тестируем. Я надеюсь, что по результатам этого пилота она будет масштабирована, сначала в Москве, а потом в других городах, которые последуют примеру столицы».

ЭРА-ГЛОНАСС помогает и пассажирам общественного транспорта. Сервис «Мониторинг ЭРА», будучи интегрирована с Яндекс.Картами, позволяет на приложения смартфона граждан выводить информацию в режиме онлайн о движении интересующего человека автобуса, трамвая или другого вида транспорта. Тем самым, конечно, повышается удобство использования общественного транспорта.

«Мы сделали все для того, чтобы это решение было доступно максимально по цене для любого города, для любого региона нашей страны. Благодаря чему даже те населенные пункты, где на IT-цели выделяется относительно небольшой бюджет, могут себе позволить такое решение», - отметил Алексей Райкевич.

НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕСПИЛОТНИКОВ

И это еще не все! В 2023 году компания объявила о целом ряде первых в России и мире технологических ноу-хау – от системы безопасности для вузов до системы мониторинга авиабеспилотников.

Система безопасности внутри помещений основа на так называемой indoor-навигации. Здание оборудуется датчиками. Есть приложение, которое устанавливается на смартфоны находящихся в здании людей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации приходит push-уведомление, и на экране мобильного телефона можно видеть оптимальный маршрут эвакуации. Разумеется, с учетом нахождения человека относительно источника ЧС и эвакуационных путей. Это для людей, которые эвакуируются. А для прибывших на место происшествия спасателей это также возможность сориентироваться внутри здания, где находится источник чрезвычайной ситуации. Система уже развернута в кампусах Томского государственного университета, на Восточном экономическом форуме обсуждалась возможность тиражирования на площадках вузов Дальнего Востока, например, АО «ГЛОНАСС» подписало соглашение о масштабировании проекта с Тихоокеанским госуниверситетом. Причем, этот продукт можно использовать не только учебных заведениях, он и в торговых центрах, офисных и других крупных зданиях.

Теперь расскажем о технологии по беспилотию. Компания ранее уже разработала сервис по мониторингу, который применили к малой авиации в Южном федеральном округе. Алексей Райкевич считает, что этот опыт можно использовать и в системе мониторинга авиабеспилотников. Сегодня в 73 регионах России вообще запрещена эксплуатация беспилотников. А там, где они разрешены, очень длительное время занимает процесс согласования полетных заданий, то есть разрешение на полеты и использование аэрофотосъемки. Бывает, что на это уходят месяцы, что искусственно тормозит развитие отрасли. В компании отмеают, что если дать регулятору инструмент, благодаря которому он будет видеть трек беспилотника, то это должно повысить прозрачность и снизить бюрократические барьеры.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

В завершении интервью эксперт рассказал о планах на Восточный экономический форум.

«Планируем подписать соглашение с Почтой России, для нас это очень важно в части развития и масштабирования наших решений для цифровизации логистики одного из крупнейших предприятий. С Национальной системой платежных карт будем развивать бехналичные способы оплаты для пассажиров по всей стране с помощью карт и сервисов «Мир». На пространстве ЕАЭС совместно с «Евразийской агрологистикой» будем внедрять российские технологии и формировать «Непрерывную холодовую цепь» на всех логистических этапах «Евразийского Агроэкспресса», что позволит в ускоренном бесшовном формате доставить свежие продовольственные товары до конечного потребителя при обеспечении полной сохранности и качества продуктов. По беспилотию готовимся подписали два соглашения с компаниями «БАС» и «Флай дрон», - резюмировал Алексей Райкевич. - И проведем ряд переговоров - с региональными и муниципальными властями… Дело в том, что мы осуществляем мониторинг пассажирского транспорта, а в данном регионе наш охват сейчас – примерно 30%. Мы хотели бы увеличить охват пассажирского транспорта, предложить наши решения по диспетчеризации. Опять же, тема с беспилотниками очень горячая. Я думаю, что местные региональные власти также заинтересованы в том, чтобы беспилотные технологии развивать. На Дальнем Востоке есть экспериментальные правовые режимы, здесь сохраняется возможность эксплуатировать беспилотники. В нашей стране еще нет какой-то окончательной концепции этой отрасли, она сейчас в процессе формирования находится. И мы разные модели стараемся показать - как мониторинг работает, насколько это действительно эффективно позволяет с использованием тех трекеров, которые есть на рынке, контролировать трек беспилотных летательных аппаратов. Так что планов и перспектив их реализации достаточно много».