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Звезды11 сентября 2023 22:25

Надежда Михалкова вышла в свет с обручальным кольцом

36-летняя актриса появилась на премьере фильма «Звук свободы»
Ирина СУХАНОВА
Надежда Михалкова.

Надежда Михалкова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Михалкова с недавних пор редко выходит в свет: в последние месяцы 36-летняя актриса практически не появлялась на публике. Но для российской премьеры голливудского фильма «Звук свободы» все-таки сделала исключение. Вечером 12 сентября младшая дочь Никиты Михалкова пришла в кинотеатр «Художественный» на показ боевика, снятого режиссером Алехандро Гомесом Монтеверде.

За последнее время и без того стройная Надежда похудела еще сильнее.

За последнее время и без того стройная Надежда похудела еще сильнее.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Едва появившись на красной дорожке, Михалкова тут же приковала всеобщее внимание. За последнее время и без того стройная Надежда похудела еще сильнее. Актриса нарядилась в просторный пиджак, свитер с широким воротом и голубые джинсы. Но даже свободная одежда не смогла скрыть ее хрупкость. Надежда ограничилась минимумом макияжа и не стала укладывать волосы.

Еще одним поводом для обсуждения стало кольцо, красовавшееся на безымянном пальце правой руки актрисы.

Еще одним поводом для обсуждения стало кольцо, красовавшееся на безымянном пальце правой руки актрисы.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одним поводом для обсуждения стало кольцо, красовавшееся на безымянном пальце правой руки актрисы. После развода с режиссером Резо Гигинеишвили Михалкова тщательно скрывает свою жизнь от публики. Она не говорит о личном с журналистами и не делится в соцсетях фотографиями, которые могли бы хоть как-то намекнуть, что ее сердце несвободно. Тем не менее, кольцо, которое звезда носит на «том самом пальце», вполне может означать, что в жизни Надежды произошли важные перемены.

Дочь Никиты Михалкова рассталась с мужем Резо Гигинеишвили в 2017 году после семи лет брака. У актрисы и режиссера подрастают двое детей - 12-летняя дочь Анна и 10-летний сын Иван. После развода Резо переехал в Грузию. Дети остались с мамой в России и нечасто видятся с папой.

Ольга Кабо и Алика Смехова.

Ольга Кабо и Алика Смехова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере фильма «Звук свободы» также появилась Виктория Дайнеко со своим загадочным возлюбленным. Певица не спешит представлять своего избранника журналистам, хотя регулярно приходит с ним на премьеры и светские мероприятия. Посмотреть картину пришли Елена Борщева, Анастасия Макеева, Алика Смехова, Ольга Кабо и другие звездные гости.

Виктория Дайнеко с женихом.

Виктория Дайнеко с женихом.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Криминальная драма «Звук свободы» выходит на экраны в кинотеатрах России 14 сентября. Фильм уже называют мировой сенсацией: при более чем скромном бюджете в $14,6 млн долларов он собрал в американском прокате $153 млн долларов.

Картина основана на реальных событиях. Главный герой - специальный агент Тим Баллард в ходе операции по борьбе с торговлей детьми освобождает мальчика, который рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках жестоких торговцев. Понимая, какая чудовищная судьба ждет девочку, Тим решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии.

Анастасия Макеева с мужем.

Анастасия Макеева с мужем.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

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