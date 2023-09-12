Надежда Михалкова вышла в свет с обручальным кольцом

Надежда Михалкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Михалкова с недавних пор редко выходит в свет: в последние месяцы 36-летняя актриса практически не появлялась на публике. Но для российской премьеры голливудского фильма «Звук свободы» все-таки сделала исключение. Вечером 12 сентября младшая дочь Никиты Михалкова пришла в кинотеатр «Художественный» на показ боевика, снятого режиссером Алехандро Гомесом Монтеверде.

За последнее время и без того стройная Надежда похудела еще сильнее. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Едва появившись на красной дорожке, Михалкова тут же приковала всеобщее внимание. За последнее время и без того стройная Надежда похудела еще сильнее. Актриса нарядилась в просторный пиджак, свитер с широким воротом и голубые джинсы. Но даже свободная одежда не смогла скрыть ее хрупкость. Надежда ограничилась минимумом макияжа и не стала укладывать волосы.

Еще одним поводом для обсуждения стало кольцо, красовавшееся на безымянном пальце правой руки актрисы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одним поводом для обсуждения стало кольцо, красовавшееся на безымянном пальце правой руки актрисы. После развода с режиссером Резо Гигинеишвили Михалкова тщательно скрывает свою жизнь от публики. Она не говорит о личном с журналистами и не делится в соцсетях фотографиями, которые могли бы хоть как-то намекнуть, что ее сердце несвободно. Тем не менее, кольцо, которое звезда носит на «том самом пальце», вполне может означать, что в жизни Надежды произошли важные перемены.

Дочь Никиты Михалкова рассталась с мужем Резо Гигинеишвили в 2017 году после семи лет брака. У актрисы и режиссера подрастают двое детей - 12-летняя дочь Анна и 10-летний сын Иван. После развода Резо переехал в Грузию. Дети остались с мамой в России и нечасто видятся с папой.

Ольга Кабо и Алика Смехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере фильма «Звук свободы» также появилась Виктория Дайнеко со своим загадочным возлюбленным. Певица не спешит представлять своего избранника журналистам, хотя регулярно приходит с ним на премьеры и светские мероприятия. Посмотреть картину пришли Елена Борщева, Анастасия Макеева, Алика Смехова, Ольга Кабо и другие звездные гости.

Виктория Дайнеко с женихом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Криминальная драма «Звук свободы» выходит на экраны в кинотеатрах России 14 сентября. Фильм уже называют мировой сенсацией: при более чем скромном бюджете в $14,6 млн долларов он собрал в американском прокате $153 млн долларов.

Картина основана на реальных событиях. Главный герой - специальный агент Тим Баллард в ходе операции по борьбе с торговлей детьми освобождает мальчика, который рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках жестоких торговцев. Понимая, какая чудовищная судьба ждет девочку, Тим решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии.