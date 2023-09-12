Тимур Родригез объявил о разводе с женой после 16 лет брака

Тимур Родригез и его жена Анна Керимова объявили о расставании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тимур Родригез поделился с поклонниками грустными новостями о своей личной жизни. Участник «Comedy Club» сообщил, что расстался с женой Анной. Супруги прожили вместе 16 лет, у них растут двое детей - сыновья Мигель и Даниэль.

Слухи о разрыве пары ходили давно, но артист и его избранница хранил молчание по этому поводу. Теперь Тимур решил честно рассказать обо всем в соцсетях, подчеркнув, что они с Анной остались друзьями и совместно воспитывают детей.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», - написал 43-летний Родригез на своей странице.

Тимур с женой Анной и сыновьями. Фото: соцсети.

Поклонники были уверены, что у Анны и Тимура очень крепкая семья, а все слухи о разводе – всего лишь светские сплетни. На 10-летие брака шоумен очень трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы. Артист признался жене в любви и поблагодарил ее за терпение.

«Мы поженились в этот день ровно 10 лет назад. Фото со свадьбы у нас нет, потому что свадьбы не было. Не знаю, как и за что, но эта волшебная девочка терпит все мои жуткие закидоны и артистические замашки все эти годы. А я остаюсь тем редким, по нынешним временам, мужчиной, который до сих женат на одной женщине! Я люблю тебя, Аня!» - говорил Тимур.

Супруги познакомились в ночном клубе. Предложение руки и сердца шоумен сделал в романтической обстановке - на вершине вулкана Этна. Влюбленные поженились в 2007 году, а спустя два года у них родился сын Мигель. В 2012 году у пары появился еще один ребенок - сын Даниэль.

Поклонники гадают, что именно стало причиной развода шоумена. Вокруг Тимура постоянно вьется масса поклонниц, так что артист мог дать слабину. Но и его жена Анна роскошно выглядит: не исключено, что кто-то покорил ее сердце и увел такую шикарную женщину из семьи.