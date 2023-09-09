"Общение - золотой стандарт": Как живут и в чем нуждаются те, кто оказался в домах престарелых

В особенности в фонде ждут волонтеров, готовых подарить подопечным свое внимание и заботу Фото: Сергей ГАПОН

Гостем программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стала Юлия Мансурова, руководитель отдела фандрайзинга благотворительного фонда «Старость в радость». Она рассказала, как меняется к лучшему ситуация с домами престарелых в России, и как можно помочь тем, кто там сегодня обитает.

Фонд работает в течение 12 лет и за это время, считает Юлия Мансурова, жизнь одиноких пенсионеров и инвалидов в России, особенно живущих в домах престарелых, изменилась в лучшую сторону.

"Ситуация и сейчас меняется. И то, что я видела даже на некоторых фотографиях, как это было 10 лет назад, это просто… Даже не буду вам рассказывать, я думаю, каждый может сам себе представить, что могло быть в самом наихудшем варианте, и это было часто. Сейчас такого практически не встречается. Понятно, что это работа и фонда, и общества", - рассказала Юлия Мансурова.

Она добавила, что дома престарелых в России - это государственные структуры и невозможно было бы достичь успеха без взаимодействия с органами власти.

"Изменения очень большие и они продолжают наращиваться. Потому что у фонда есть и Школа перемен специальная, которая служит подмогой и для ухаживающих сотрудников, и для руководителей учреждений. Чтобы люди немножко по-другому на свою работу посмотрели. Потому что часто мы в каких-то привычных рамках привыкли двигаться, а на этих школах человек становится сам как бы подопечным, и все эти неудобства, которые могут быть, неуважение, может быть, какое-то, он все это испытывает на себе. И оттуда реально приезжают просто другие люди, и они совершенно по-другому начинают всё устраивать в своем учреждении. Фонд и такими проектами тоже занимается", - рассказала Юлия Мансурова.

Она отметила, что помочь фонду может любой желающий. "Старость в радость" нуждается в автоволонтерах, волонтерах на телефонах, "внуках по переписке" и тех, кто готов пожертвовать свои средства, чтобы сделать лучше жизнь одиноких стариков и инвалидов. В особенности в фонде ждут волонтеров, готовых подарить подопечным свое внимание и заботу.

"Общение – это всегда самый золотой и востребованный стандарт, в учреждениях его не хватает очень многим, потому что там часто одинокие люди. И, конечно, они всегда с удовольствием общаются, рассказывают, очень благодарны за внимание", - отметила Юлия Мансурова.