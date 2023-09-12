Выступление Владимира Путина на ВЭФ 12 сентября 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин примет участие в центральном событии Восточного экономического форума - пленарной сессии Фото: REUTERS

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Во вторник, 12 сентября, состоится центральное событие ВЭФ-2023 - пленарная сессия, на которой выступит президент России Владимир Путин.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин сделает много важных заявлений в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Президент обратится с содержательным, объемным докладом.

Начало пленарного заседания запланировано на 8:00 по мск (15:00 по местному времени).

Напомним, что на Дальний Восток президент Владимир Путин прибыл накануне, 11 сентября, и сразу погрузился в работу. Он принял участие в церемонии присвоения имен двум новым судам, построенным на верфи «Звезда», посмотрел презентацию о развитии дальневосточных регионов, дал команду для старта комплекса титано-магнетитового концентрата «Байкало-Амурской горнорудной корпорации», второй очереди золотоизвлекательной фабрики «Павлик», горно-металлургического комбината «Удокан».

Наконец, Владимир Путин с местными властями обсудил развитие крупнейших дальневосточных агломераций: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Биробиджана.