Эффективно использовать каждый квадратный метр: «Умный кампус» появился в ДВФУ при помощи Сбера

В рамках VIII Восточного экономического форума Сбер и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли уникальный высокотехнологичный центр для управления всей инфраструктурой кампуса вуза. Проверили работу Ситуационного центра заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и проректор по управлению кампусом ДВФУ Максим Ведяшкин.

Работает центр на базе программного решения «Умный кампус», которое ДВФУ и Сбер разработали совместно при поддержке государственной программы «Приоритет - 2030». Главная цель, по словам Максима Ведяшкина, – дать возможность студентам и сотрудникам университета сосредоточиться на академических задачах.

«Главное – сделать доступную инфраструктуру для студентов и сотрудников, «кампус на ладони» через сервисы мобильных приложений, чтобы мы видели, насколько эффективно используется каждый квадратный метр. Чтобы к каждой научной установке мог получить доступ молодой ученый, и неважно, будет он из ДВФУ или из ДВО РАН. Наша задача в том, чтобы доступ к этому государственному имуществу был открыт и понятен. Людям нравится работать в комфортных условиях и не думать о бытовых и хозяйственных проблемах», – отметил проректор ДВФУ.

«Умный кампус» поможет уменьшить затраты на содержание и эксплуатацию инфраструктуры. Только энергопотребление может снизиться на 20% за счёт автоматического управления освещением, оптимизации работы систем электроснабжения, тепловодоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Благодаря переходу от реактивного реагирования на поломки к планово-предупредительному обслуживанию, эффективность работы технического персонала, по предварительным оценкам, повысится на треть.

Управленческие решения теперь будут поддерживаться достоверными данными о состоянии кампуса. Эта информация структурирована и представлена на настраиваемых дашбордах в Ситуационном центре.

Позаботились разработчики и о безопасности: вход на территорию и в задания теперь по Face ID, а умные камеры обеспечивают «бесшовный» переход между объектами, не требуя пропусков у каждой двери.

Благодаря мониторингу потоков перемещения людей и транспорта будет проще настроить расписание шаттлов, работающих на территории кампуса.

Всего в России работают более 900 государственных и 200 частных вузов. Станислав Кузнецов отметил, что продукт «Умный кампус» можно внедрить в любой из них:

«Масштабы ДВФУ очень большие: огромное количество инженерных систем, объектов, зданий и различного имущества, которым надо управлять. Это крупнейший с точки зрения инфраструктуры вуз в стране, который смог сделать подобный уникальный продукт. И конечно, тиражирование «Умного кампуса» востребовано. Работа в этом направлении продолжится. Ведь это не просто высокотехнологичное решение, это – забота о человеке, конечном бенефициаре любого цифрового продукта».

Потенциал для внедрения этого уникального решения огромен: в России только в 2024-2025 годах в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» откроется восемь кампусов нового типа, а до 2030 года в плане предусмотрен запуск еще 22.