Открытие школы, работа со студентами и цифровые проекты в экономике: как Сбер развивает Дальний Восток

Президент, председатель правления Сбербанк Герман Греф. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Сбер подписал несколько соглашений о сотрудничестве на ВЭФ. Партнерами стали: правительства Камчатского края, Магаданской области, Пермского края, Республики Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Комитет по коммерческой работе со странами СНГ Китайско-европейской ассоциации технико-экономического сотрудничества. Совместная работа будет в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, а также в области государственно-частного партнерства

Как отметил президент, председатель правления Сбербанк Герман Греф:

«Подписание этих соглашений – важное событие. ДВФУ – точка роста, возможно главный центр по подготовке самого дефицитного ресурса для экономики и социальной сферы – высококвалифицированных специалистов. Университеты не рождаются просто так, нужно время, чтобы сложилась и научная школа, и образовательная традиция. Важно поддержать молодой университет. Молодой, несмотря на то, что он создан на базе имевшихся университетов. Это одна из главных наших задач.

Соглашения с регионами для нас традиционные. На Дальнем Востоке мы делаем большой шаг вперед, глубина этих договоренностей более всеохватная, чем было до этого. Мы стараемся строить наши взаимоотношения в первую очередь на понимании того, что нужно клиенту – в данном случае правительству края.

Также, хочется отметить Якутию. Она стала одним из лидеров в развитии цифровых технологий. В ближайшее время, октябрь-ноябрь, мы откроем там кампус «Школа 21» (первая в ДФО школа программирования от Сбера – прим.ред.)».