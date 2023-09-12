НЛО в небе над Липецкой областью оказалось фейковым

Над Липецкой областью увидели «НЛО» из американского штата

Жителей Липецкой области взволновала новость. В небе над Ельцем завис не какой-нибудь дрон, а НЛО! Горожанин приложил фотографию, на которой виден некий светящийся объект. Сообщение тут же подхватили местные СМИ, выложили в пабликах и получили много комментариев. Только проверить информацию решили не все. «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, исправляет ситуацию.

Одно из местных изданий отметило, что НЛО зависло прямо над местом разработки известняка. Только местные жители засомневались в местоположении. Многих смутило то, что объект довольно хорошо виден в темноте – на какую же камеру фотографировал обычный житель Ельца?!

На самом деле фотография сделана вовсе не в Липецкой области. На снимке - американский штат Техас. Фото было опубликовано в соцсетях еще в 2014 году. Но даже там за НЛО приняли оптическую иллюзию - отражение в лобовом стекле автомобиля от фонаря.