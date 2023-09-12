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Общество12 сентября 2023 7:34

НЛО в небе над Липецкой областью оказалось фейковым

Старый снимок «вытащили» из американских соцсетей
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Над Липецкой областью увидели «НЛО» из американского штата

Над Липецкой областью увидели «НЛО» из американского штата

Жителей Липецкой области взволновала новость. В небе над Ельцем завис не какой-нибудь дрон, а НЛО! Горожанин приложил фотографию, на которой виден некий светящийся объект. Сообщение тут же подхватили местные СМИ, выложили в пабликах и получили много комментариев. Только проверить информацию решили не все. «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, исправляет ситуацию.

Одно из местных изданий отметило, что НЛО зависло прямо над местом разработки известняка. Только местные жители засомневались в местоположении. Многих смутило то, что объект довольно хорошо виден в темноте – на какую же камеру фотографировал обычный житель Ельца?!

На самом деле фотография сделана вовсе не в Липецкой области. На снимке - американский штат Техас. Фото было опубликовано в соцсетях еще в 2014 году. Но даже там за НЛО приняли оптическую иллюзию - отражение в лобовом стекле автомобиля от фонаря.

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