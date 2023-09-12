Мария Захарова: Мирный шанс Армении — в выполнении ранее достигнутых договоренностей

Официальный представитель МИД Мария Захарова Фото: Андрей Минаев

- Сообщают, что поезд с Ким Чен Ыном уже пересек границу России, приближается к Владивостоку. Что Россия ждет от этого визита? Как вы оцениваете уровень отношений между Россией и КНДР сегодня?

- Что касается Северной Кореи, то вы знаете нашу традицию, комментирует у нас все саммиты и встречи на высшем уровне Администрация Президента. Но у нас развиваются отношения по целому ряду направлений. Мы поддерживаем отношения с этой страной. Мы видим то, что устраивают западники уже на протяжении многих лет вокруг ситуации на Корейском полуострове. По большому счету, мы были одними из немногих, кто на протяжении всех этих лет раскрывал этимологию кризиса в этом регионе, называя вещи своими именами. И показывая, что это не просто исторический конфликт, а что у него есть современная подоплека в виде бесконечных провокаций Америки в акватории, в виде морских учений и так далее. Сейчас эти наши оценки работают, в том числе, и в нашу пользу. Потому что демонстрируют нашу непредвзятость и чистоту анализа, его точность.

- Скоро состоится Генеральная Ассамблея ООН. Сегодня эта площадка себя еще не до конца изжила?

- Нет, конечно, так нельзя говорить. Поймите, есть страны разные по масштабу: не только территории, но и экономики, численности населения. И есть страны, для которых трибуна Генеральной Ассамблеи, на протяжении многих лет продолжает оставаться единственной возможностью на равных выступать с великим державами. Страны должны иметь возможность не просто ждать у входа в некий клуб избранных – позовут или не позовут, как, например, происходит с какими-нибудь мировыми валютными институциями или дискуссионными клубами закрытого и полузакрытого. У всех стран должна быть возможность на равных с остальными возвысить свой голос по принципиальным вопросам.

- Западные СМИ в формате утечек пока что сообщают о том, что Америка близка к тому, чтобы передавать Киеву дальнобойное ракетное вооружение. Как Россия будет реагировать?

- Поставки вооружений, как вы понимаете, являются не просто дестабилизирующим, а провоцирующим конфликт фактором. Я напомню, что поставки, которые осуществляются Евросоюзом, нарушают огромное множество документов, которые сами же европейцы в свое время инициировали. Напомню, ряд из них прямо говорят, что, если поставки вооружений способствуют эскалации вооруженного конфликта, они не могут осуществляться. Они нарушают все то, что сами вырабатывали. Это я сейчас не говорю о специфических видах вооружений, я говорю глобально. Все это будет вести к еще большим жертвам. «Война до последнего украинца» из мема превратилась в реальный факт.

Это также будет иметь значение для разрушения мировых хозяйственных связей. Потому что если Запад так волнуется о проблеме поставок зерна, или преодолении бедности, или помощи нуждающимся, то невозможно же заражать украинскую землю снарядами с обедненным ураном, вводить дополнительные ограничения для прохода российского зерна на мировые рынки и еще больше третировать государства мира угрозами разрыва связей с нашей страной. Им в какой-то момент надо, на мой взгляд, определиться. Потому что вещи, которые они делают и заявляют, друг другу противоречат.

- Большое внимание в последние дни привлечено к ситуации в Армении, в Нагорном Карабахе. Есть ли шанс на мирный выход из сложившегося тупика?

- Этот мирный шанс был зафиксирован в трех документах, которые были выработаны при посредничестве России сторонами этого действительно очень сложного, уже очень старого и, к сожалению, продлившегося до наших дней конфликта. Он в последние годы благодаря, подчеркну, усилиям Москвы и лично президента России перешел в разряд урегулирования. Раз уж все договорились, и раз многократно после 2020 года переподтверждали актуальность этих документов и их историческую роль, то нужно просто их выполнять.

Что касается риторики. Знаете, буквально два дня назад министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров прокомментировал эту риторику, которую мы периодически слышим от разных сторон – и от лиц, наделенных властью, и от лиц, которые представляют как бы политологические круги. Риторика должна быть такой, которая способствует урегулированию ситуации. Разжигать, поджигать, разобщать уже научились все. Мирить, помогать, восстанавливать, соединять умеют не все. Вот к этому и надо стремиться.

- В Европе сегодня мы видим, что в набирают вес партии, которые выступают за диалог с Россией. В Германии, допустим, это «Альтернатива для Германии» или в Словакии, где скоро состоятся выборы, партия Роберта Фицо. Возможно ли починить отношения с Евросоюзом, если к власти там придут такие условно «пророссийские» партии?

- Знаете, я на 100 процентов согласна, что не надо искать пророссийские партии в Европе. Но это, действительно, люди, которые обладают реальным взглядом на вещи и работают в интересах собственных стран. В интересах их страны - развивать отношения с теми, кто это делает на взаимоуважительной и взаимовыгодной основе. В интересах их страны - иметь стабильные отношения. В интересах их страны – выстраивать общеевропейскую систему даже не безопасности, а сосуществования. Поэтому мы всегда проводили разделение с режимами, которые принимают решения из-за навязывания этих псевдоцелей и задач со стороны НАТО, в первую очередь США. Мы всегда разграничивали и отделяли эти антироссийские, русофобские настроения, навязанные режимом в этих странах от реальных интересов и чаяний народов этих стран. И когда мы называем кого-то недружественным, то речь идет о тех, кто либо разрабатывает, либо реализует антироссийские решения, а не тех, кто становится заложником решений собственных правительств.