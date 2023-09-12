Андрей Винюков: «Пришло время развивать собственную тяжелую промышленность, станкостроение»

Андрей Винюков, первый заместитель генерального директора ООО «УК «Колмар» Фото: Андрей Минаев

- В России много компаний, которые по естественным причинам столкнулись с проблемами закупки нового оборудования, новой техники, логистические цепочки сломались. Как ваша компания с этими трудностями справлялась? Какие результаты можно констатировать?

- Действительно, целая отрасль столкнулась с затруднениями. Для нас наиболее важным являются проблемы, связанные с поставками оборудования. Большая часть оборудования горно-шахтного, проходческого, добычного исторически в России – из стран Европы. Поставки этой техники сейчас ограничены. Наша компания уже давно разработала стратегию поэтапной замены оборудования. Мы нашли альтернативные каналы для закупки этого оборудования. Частично это российское производство, частично это страны, дружественные нам, в частности, Китай. Мы и раньше покупали китайское оборудование. Построили несколько обогатительных фабрик по китайской технологии. Опыт подобного сотрудничества у нас есть, мы его успешно развиваем. Думаю, что в течение двух-трех лет парк, или, как у нас говорят, флот техники из Китая на наших шахтах займет более серьезную долю.

- То есть не с чистого листа начали сотрудничество?

- Нет, не с чистого.

- Часто обсуждается тема импортозамещения.

- Нас смело можно отнести к обоснованным оптимистам. Мы с 2017 года открыли свою ремонтно-производственную базу. У нас есть конструкторский отдел, который активно вовлечен в работу. Мы делаем чертежи, 3D-модели отдельных запчастей. Есть российские площадки, в частности, на Кузбассе, которые активно подключились к проблеме. Можно вспомнить поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. У всей отрасли грянул гром, нам пришло время вернуться к советской истории, к наследию, которое нам было завещано, и развивать собственную тяжелую промышленность, станкостроение. Сейчас мы этим активно занялись. Я думаю, что в ближайшее время ту тенденцию, которую мы имели, мы поменяем. Все будет хорошо, мы себя обеспечим.

«Колмар» - это угольное предприятие, находится в южной части Якутии, в Нерюнгринском районе. У нас три шахты, три обогатительные фабрики, строятся дополнительные мощности. Мы по железной дороге транспортируем готовую продукцию – угольный концентрат. И большую часть этой продукции, порядка 80 %, отгружаем на экспорт. Уголь у нас металлургический, коксующийся. Наши покупатели – металлургические заводы, которые делают шихту из наших углей и в последующем используют при производстве стали.

- Коксующийся уголь дороже?

- Да, дороже. Наши предприятия работают в непростых горно-геологических условиях. Добывать уголь в Якутии – задача не из легких. Этот уголь ценен, он обладает индивидуальными особенностями, в чем-то уникален, поэтому востребован на рынке.

- Ваша компания активно развивается. Вы открываете новые проекты. С 2014 года у вас идет стабильный рост. В 2023-м уже есть реализованные проекты или планы на этот год?

- В этом году мы достроили свою железнодорожную инфраструктуру. Мы ее возводили с нуля, на территориях, где никогда не было железнодорожных объектов. Это более 40 километров подъездных путей, сложные объекты и железнодорожные станции, пункты технического обслуживания, ремонта, локомотивного парка, диспетчерский центр. Все это хозяйство мы благополучно в этом году запустили, сдали государству. И оно успешно функционирует. В инфраструктурной этой части нами реализован большой проект.

- Это государственно-частное партнерство?

- Да, государство помогло нам в реализации данного проекта. Это было совместное решение о строительстве этой инфраструктуры. Мы занимались реализацией – стройкой, ввели объект в эксплуатацию.

- У вас строится вторая очередь обогатительной фабрики.

- Да, дополнительная фабрика на 6 млн тонн. Мы закончили уже главный корпус. Фабрика – сложный технологический объект, она вбирает в себя десять разных объектов. В настоящее время идет монтаж технологического оборудования, обустраиваем сети, тепло, электричество. Я думаю, что в середине следующего года мы приступим к эксплуатации фабрики. Параллельно мы занимаемся сырьевой базой для данного объекта. Мы уверенно идем по своей стратегии, будем наращивать объемы производства.

- Какие еще приоритеты, треки есть, которые вы считаете главными?

- Мы свою стратегию выстраивали по принципу полного цикла. Мы самостоятельно занимаемся геологоразведкой. В настоящий момент усиливаем соответствующие подразделения и техникой, и специалистами. У нас большие планы по геологоразведке. Мы сами добываем уголь, причем и шахтным способом, и открытыми горными работами. В Якутии, кроме нас, шахты никто не эксплуатирует, мы в этом смысле пионеры в этом регионе. У нас своя обогатительная инфраструктура, свои железнодорожные мощности. Имеется свой порт. Мы достаточно уверенно чувствуем себя на рынке, не подвержены сиюминутным влияниям. Это позволяет нам уверенно смотреть вперед и наращивать объемы производства.

- Как вы в компании решаете проблему дефицита кадров?

- Нам удалось продвинуться в этом вопросе. Мы активно вовлекаем местную молодежь Нерюнгринского района в работу на нашем предприятии. Молодежь на это откликается. Удалось запустить программу профессионалитета благодаря поддержке Республике Саха (Якутия). В рамках этой программы специально для нас разработано порядка 15 образовательных программ, индивидуальных, заточенных под наше производство. Мы помогли Южно-Якутскому технологическому колледжу с оборудованием и строительством полигона, на котором представлено наше оборудование, которое мы фактически используем в шахтах. И ребята во время обучения работают на этом оборудовании, пробуют его, знакомятся с ним. Они проходят стажировку, практику у нас. Все это носит масштабный характер, поскольку в колледже учится сегодня порядка 1700 человек. 80 % из них заняты по подземным или связанным с горным делом профессиям. Это наши потенциальные работники. Их мы и привлекаем.

А чтобы им было интересно у нас работать, мы даже для молодых специалистов предлагаем достойные условия труда. Внимательно смотрим на уровень заработных план в стране в целом, по отрасли. И в этом году с 1 августа провели очередную индексацию на 15 %, в прошлом – на 25 %. И мы предлагаем конкурентоспособный, интересный уровень зарплаты, последующее развитие для специалистов, возможность получать образование – и среднеспециальное, и высшее. У каждого специалиста, рабочего есть свой карьерный трек. Порядка 41 % наших сотрудники – это молодежь до 35 лет. Им развиваться профессионально важно. Им интересно работать на новом оборудовании, технологически сложном, требующем обучения. Мы активно их в это вовлекаем.

Мы занимаемся импортозамещением, ищем новые варианты по технике. И мы опираемся, в том числе, на мнение этих ребят – наших рабочих, бригадиров, звеньевых, просто мастеров, которые работают на производстве. В том числе, они ездят в Китай смотреть новые варианты, модели оборудования.

- Как идут переговоры? Есть возможность заменить существующее оборудование? Долго существовало мнение, что китайское оборудование более низкого качества.

- В отношении сложного оборудования это мнение – миф. Это оборудование вполне конкурентоспособно, оно делается для серьезной страны. Китай – огромный производитель угля. По объемам добычи он не сопоставим ни с кем другим. Для себя они делают действительно хорошее оборудование. Сложность в том, чтобы выбрать индивидуально подходящее оборудование именно для наших шахт. Есть разные шахты. В Китае нет проблемы обводненности шахт. Горно-шахтная техника не оборудована таким образом, чтобы работать по воде, а для нас эта проблема очень актуальна. И мы с китайскими инженерами работаем над тем, чтобы их технику адаптировать под наши условия. И мы полны оптимизма в этом вопросе.