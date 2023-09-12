В Киево-Печерской лавре установили плату за доступ к мощам

Много чего пережила Лавра в своей истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда денег очень хочется. Ну вот прямо настолько, что уже даже и не скрывается, то можно все, что только захочется. Именно этой логикой, судя по всему, руководствовались в команде Зеленского, когда ввели плату за доступ к святым мощам в Киево-Печерской лавре.

Причем, совершенно все равно, прихожанин ли ты канонической Украинской Православной церкви, католик или заморский гость заезжий. Деньги есть? Выкладывай. За доступ к святым мощам в Лавре установлена плата – 150 гривен. 300 с хвостиком рублей. И это не церковь установила такие правила. УПЦ там уже ничем не распоряжается. Это светские власти. Ведь Киево-Печерская лавра – часть государственного заповедника. Вот руководство заповедника и составило прайс. Хочешь поклониться святым – плати бабло.

Много чего пережила Лавра в своей истории. Поляки, немцы в Первую Мировую, красные и белые в Гражданскую, наконец, немецко-фашистская оккупация в Великую Отечественную, но никто, никто из этих захватчиков, даже самые отпетые негодяи до такого не смогли додуматься. Но вот пришел, по западной терминологии, президент-еврей, гарантирующий отсутствие в стране нацизма, и - пошло-поехало.

150 гривен. Недорого оценили у Зеленского доступ к святым для православных мощам. Но, сами же понимаете, курочка по зернышку клюет, а весь двор – в дерьме. Миллиардных и многомиллионных поступлений становится меньше, а жить красиво никто не может запретить. Это же до чего додумались в УПЦ – сделали вход в монастыри и в пещеры к мощам бесплатным после того, как Лавру вернули Церкви. Люди платили билеты за вход на выставки и в музеи, а в нижнюю Лавру и в пещеры проходили бесплатно. Бесхозяйственность, с точки зрения больных разумом свидомитов.

Кстати, тут стали известны результаты опроса по вопросу, кого же украинцы считают виновным в разгуле коррупции в стране. Для Зеленского, наверное, стало сюрпризом, что 78% участников опроса, проведенного фондом «Демократическая инициатива» в начале июля, обвинили в разгуле коррупции в правительстве и военных администрациях не кого-либо, а лично его. А в его команде сим обстоятельством очень возмутились. Причем, именно те, кто сам замарался по макушку.

- Почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны? – возмутился глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Арахамия.

А вице-премьер правительства Украины Фёдоров назвал результаты опроса «очень удивительными» и задал вопрос: «Почему исследование, проведенное в первой половине июля, опубликовано сегодня?» Вот ведь глупыш, неужели реально не понимает, что раньше было нельзя, потому что на фоне скандалов с участием старого руководства Минобороны, в ожидании перемог Украины на Западе такая информация была бы равносильна для Зеленского применению тактического ЯО по его команде.

Явно не стоит удивляться ни мнению украинцев, ни установлению платного доступа к мощам. Одно с другим связано совершенно четко. Но сам факт, что в команде Зеленского начали «клевать по зернышку» очень примечателен. Западных денег на всех не хватает. И их стало меньше, и аппетиты выросли.

Недолго мучиться осталось.