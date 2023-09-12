Слава и Успенская добились официального разрешения на проверки в клиниках Хайдарова

Любовь Успенская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Силиконовый скандал», который вспыхнул в июле, продолжается. Напомним, что певица Слава рассказала, что хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. К ней присоединились Любовь Успенская и еще десятки женщин, которые заявили, что тоже стали жертвами медийного врача. Интересы пострадавших представляет Елена Сенина, которая отправила порядка 30 заявлений в разные инстанции. Известный адвокат уже рассказывала KP.RU, что добиться разрешения на проверки в клиниках Хайдарова будет крайне сложно, потому что в нашей стране с определенного времени действует так называемый «мораторий». Но, как нам стало известно, заветный документ все же получен.

Первой хорошими новостями поделилась Любовь Успенская в своих соцсетях.

«Наши заявления удовлетворены, и, в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении внеплановых надзорных мероприятиях в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров. Мы действуем строго по закону. Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу».

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Любовь Успенская и Слава с самого начала поддерживают обычных женщин, которые тоже пострадали от неудачной пластики. Сами жертвы не раз говорили о том, что участие известных людей придало им уверенности, и они перестали бояться влиятельного хирурга. Добавим, что с некоторыми пациентками уже связались представители клиник по поводу компенсаций.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

«В настоящий момент прокуратурой санкционированы проверки в клиниках. С учетом моратория, делающего процедуру почти невозможной, это большая победа, на мой взгляд. Надо сказать, что сотрудники московского Росздравнадзора и лично руководитель Курынин Роман Викторович уже зарекомендовали себя, как люди чести при осуществлении своих профессиональных обязанностей», — рассказала KP.RU Елена Сенина.

Филипп Киркоров и Ксения Собчак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем временем, в клинику к Тимуру Хайдарову наведалась Ксения Собчак, чтобы взять у него интервью. Там же Ксения встретила главного пациента Хайдарова Филиппа Киркорова, который прямо на камеру спустил штаны и показал свою «новую» пятую точку. Собчак в свойственной ей манере не растерялась и потрогала «результат». Филипп еще раз похвалил Тимура, а также заявил, что сделал операцию не за рекламу, а за деньги. Но, честно говоря, верится с трудом.

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