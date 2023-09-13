Тигриное настроение

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПОЛОСОЧКУ

- Сергей, рады приветствовать вас в нашей студии на Восточном экономическом форуме! Вот какой вопрос волнует нас в первую очередь: расскажите, пожалуйста, как сейчас поживают тигры, которых вернули в дикую природу в нынешнем году?

- Два тигра, которые стали участниками конфликтной ситуации в Хабаровском крае (о таких ЧП расскажем ниже, - Ред.) и были помещены в реабилитационный центр, показали, что они могут охотиться на копытных животных и боятся людей. Поэтому можно возвращать их в дикую природу.

Кстати, они у нас стали первопроходцами в том плане, что это первые тигры, которые используют импортозамещенные ошейники. К сожалению, западные партнеры посчитали военной угрозой поставку своих ошейников для наших тигров. И эти два тигра теперь носят отечественную продукцию.

Они достаточно активно осваивают территорию. Одна из них — молодая самка - была выпущена в приграничном районе. Освоившись на территории России, она переместилась в Китай и уже четыре месяца живет там. Наши коллеги из Китая ее отслеживают, сообщают, что она регулярно охотится на копытных животных, не вступает в конфликтные ситуации. Они еще раз отметили, что наша методика подготовки тигров достаточно хорошая, и что потенциально опасный хищник, возвращаясь в дикую природу, чувствует себя достаточно комфортно.

Второй тигр — это самка постарше. А взрослым тиграм, когда их выпускают на новый участок обитания, достаточно сложно найти «свою» территорию. Сейчас она все еще в поиске, переместилась на север - порядка 200 километров. Возможно, она найдет свой новый дом. Что нас радует, она не вступает в конфликты с человеком, обходит населенные пункты. Мы можем говорить о том, что тигр себя чувствует прекрасно.

И этот выпуск подтвердил, что у тигров нет паспортов и границ. И что территорию, которую разделает государственная граница Китайской Народной Республики и России, они воспринимают как свой дом. По последним оценкам, порядка 30-40 тигров живут одновременно на территории России и Китая. И плюс еще есть группировка, которая живет только в КНР.

После Второго тигриного форума, который прошел в 2022 году во Владивостоке в рамках ВЭФ, а также в рамках двусторонних встреч, у нас сложилось достаточно активное сотрудничество с коллегами из КНР. И как российские, так и китайские ученые оперативно получают сведения о тиграх.

- Кстати, сколько лет этим тигрицам?

- Сложно сказать. Тем более у девушек не принято спрашивать возраст. Одна - старше трех лет, возраст второй оценивается в 7-8 лет. Но это гадание на кофейной гуще, потому что у тигров единственный способ достоверного определения возраста – спил зуба. Естественно, мы люди гуманные и зубы у них вырывать не стали.

Надо понимать, что если в неволе тигры живут до 25 лет, то в дикой природе 15 лет – предельный возраст. Поэтому можно говорить о том, что вторая тигрица уже в преклонном возрасте.

ЗВОНИТЕ, И ВАМ ПОМОГУТ

- Вы упомянули конфликтные ситуации. Расскажите, почему они происходят, и что в этой связи делают специалисты.

- Конфликтные ситуации между тигром и человеком начались с середины XIX века. Были времена, когда во Владивостоке дамы прятали собачек от тигров.

Сейчас регион активно развивается. Работает программа «Дальневосточный гектар», людей стали активно селиться в таежной местности, появилось много фермерских хозяйств. Естественно, все это провоцирует тигров на нападение на сельхозживотных, на собак (в том числе бездомных, которые живут рядом с населенными пунктами). В последние три года ситуация обострилась из-за вспышки африканской чумы свиней, снизившей численность кабанов, которыми в том числе питаются тигры.

Но еще больше конфликтных ситуаций стало в информационном пространстве. Люди зачастую используют это как инструмент для давления на власть. Многие посчитали, что это удачная шутка – сообщить, что «к нам зашел тигр». В наш Центр регулярно поступают подобные сообщения даже из Владивостока. Буквально две недели назад нам сообщили, что «в Ботаническом саду видели тигра». Мы привлекли специалистов, все исследовали... Как выяснилось, люди немножко увлеклись определенными напитками, и им все это просто показалось.

В этой связи хотелось бы сориентировать людей. Это ведь как с полицией: многие ругают ее, но когда случается какое-то происшествие, все туда обращаются. Так и здесь. Если появился тигр или медведь, не нужно тратить время и силы на негодование по этому поводу. Нужно сразу же звонить в МЧС, в службу охотничьего надзора или в полицию (все эти структуры между собой взаимодействуют). И тогда приедут квалифицированные специалисты, которые разрешат вашу ситуацию и помогут.

Приморье и Хабаровский край - единственные регионы в России, где есть группы по разрешению конфликтных ситуаций. Это люди, которые должны прибыть на ситуацию, оценить ее и решить, что делать с тигром или медведем – отпугивать либо отлавливать и перемещать на новую территорию.

Напомню, что у нас также есть программа компенсации ущерба. И вне зависимости от того, кто виноват - животное либо человек - наша организация возмещает гражданину ущерб, если тигр украл собаку, коня, корову и т. д.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК УНИКАЛЬНОГО КРАЯ

- Сергей, расскажите про грядущий День тигра. Что готовят организаторы? И не потерял ли актуальности этот праздник?

- День тигра - традиционный праздник для Владивостока. В этом году организаторами, как и прежде, выступают правительство Приморского края, администрация Владивостока, Русское географическое общество, центр «Амурский тигр». Наша общая задача – напомнить, в каком уникальном крае мы живем, насколько уникальная у нас природа, чтобы дети могли проявить свои способности, создать свои костюмы.

Три года массовое шествие отменяли. К сожалению, по понятным причинам сейчас тоже невозможно провести массовое шествие. Но на Спортивной набережной Владивостока пройдет праздник, туда приглашаются все жители города. Будут оцениваться костюмы, победители получат призы. Поэтому дети, как и раньше, могут смастерить костюм, прийти школой, классом, индивидуально, сфотографироваться в специально отведенном месте. И потом конкурсная комиссия это оценит.

Но тут дело не в призах, а в «тигрином настроении». В том, чтобы прийти и показать: нам нравится жить в Приморском крае, нам нравится море, нам нравится дикая природа, которая нас окружает. И, соответственно, нам нравится зверь, который является символом края, изображен на гербе Владивостока. Я уверен, что праздник получится, как обычно, добрым, веселым и радостным.

- Когда он состоится?

- День тигра проводится в последнее воскресенье сентября. В нынешнем году это 24 число.

ВАШ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

- Сергей, давайте также поговорим об экологическом туризме. Почему это важно и как найти баланс между развлечением, развитием и созерцанием природы?

- Природа Дальнего Востока очень красива. Но в основном развитие экономики несет вред окружающей среде.

А экологический туризм – это та отрасль экономики, которая не приносит ущерба природе, если построена правильная инфраструктура. То есть люди, посещая экологические тропы, не должны воздействовать на природу. Иначе вы сможете насладиться этой красотой, а те, кто идет за вами, уже не увидят ни тигров, ни оленей, ни красивых растений.

Поэтому нужно строить правильные экологические тропы, которые бы не вредили природе, а также поднимать экологическую культуру. И экологический туризм этому помогает. Ведь чем больше красоты видят люди, тем им меньше хочется потом в городе ломать деревья, мусорить и т. д.

К тому же в современном мире большая часть болезней от стрессов, а стрессы - от нервного напряжения. А природа, как известно, - лучшее лекарство, которое помогает «размагнитить» человека и привести в нужный баланс его нервную систему.

Важно понимать, что экологический туризм в основном развивается в национальных парках и заповедниках. Там вы платите за услугу деньги, но они идут не предпринимателю на его личные блага, а в Минприроды России. И эти средства направляются на уставную деятельность заповедника, национального парка. Так что если хотите помочь природе - купите путевку в нацпарк. Не все могут приехать с бейсбольной битой и охранять лес. Но позволить себе отдых в национальных парках, заповедниках может практически каждый. И это тоже вклад в сохранение природы.