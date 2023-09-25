Москвичи могут бесплатно заниматься спортом с профессиональным тренером прямо во дворах своих домов

Проект ПИК-Спорт объединил любителей спорта и сторонников здорового образа жизни. Фото: Александр Шпаковский

Бегать возле дома и играть с соседскими детьми в футбол, вместе кататься на велосипедах, а по вечерам спешить на площадку у подъезда, потому что там тебя уже ждут. Все это похоже на воспоминания о счастливом детстве, но вполне вписывается во взрослую жизнь современного москвича.

Сейчас во многих районах столицы появляются спортивные объединения и клубы любителей спорта — одним из таких сообществ стал проект ПИК-Спорт. Во дворах и ближайших парках рядом с кварталами девелопера ПИК регулярно собираются любители физических нагрузок и те, кто только приобщается к ним. Они проводят совместные тренировки под руководством тренеров, чтобы изучить новый вид спорта или подготовиться к соревнованиям.

Проект ПИК-Спорт начинался как беговой клуб для жителей кварталов застройщика и ближайших районов, а с середины этого года был расширен до 10 видов спорта. Теперь участники могут заниматься ОФП, велоспортом, воркаутом, боксом, командными видами спорта (футбол и баскетбол), доступны и отдельные занятия для детей. Тренировки бесплатны и проходят под руководством профессиональных тренеров.

Спорт как семейный досуг

Разумеется, здесь и раньше были те, кто выходил на пробежки или занимался на турниках. Но теперь многие жители района после работы или в выходной собираются на общую тренировку вместе с соседями. А для кого-то занятия на улице даже стали семейным досугом.

Начинали проект с бегового клуба, а сейчас занятия возможны по 10 видам спорта. Фото: Александр Шпаковский

Анна Гречишкина из жилого квартала «Саларьево парк» занимается вместе с дочерью и мужем — стараются не пропускать беговые, ОФП и воркаут. Раньше Анна увлекалась бегом, а теперь добавила новые занятия.

– Давно хотела начать заниматься силовыми упражнениями: читала статьи, слушала подкасты, сохраняла план тренировок, консультировалась со знакомыми, но каждый раз что-то мешало начать. А тренировки у дома, вместе с другими жителями квартала — это другой формат: не остается поводов, чтобы не заниматься, – отмечает она.

Тренировки после работы во дворе дома удачно вписались в график личных занятий спортом. Причем в семейных тренировках для Анны оказалось сразу несколько плюсов — кроме пользы для здоровья, это проведенное вместе время и общие увлечения.

– Мы с семьей узнали о занятиях этим летом, – Анна и ее близкие продолжают заниматься. – Жду смены сезона, чтобы узнать, как будут проходить тренировки зимой. Вдруг в расписании мы увидим, например, лыжи или коньки.

Отдельно участница проекта отметила вовлеченность тренеров в процесс:

– Наш тренер по бегу Егор подсказывает, какие упражнения полезны для снижения травматизма у бегунов. А тренер Артем после воркаута всегда может посоветовать упражнения для домашней работы, чтобы улучшить личный прогресс.

Открытые тренировки — возможность вернуться в спорт

Наставники важны, но первоочередная задача — выйти на тренировку. Многое зависит от самого человека и его желания, уверен Егор Смазнов. Формат занятий во дворе часто как раз и помогает сделать первый шаг на пути к здоровому образу жизни или возвращения к нему. История Егора — как раз об этом. В подростковом возрасте молодой человек увлекался спринтерским бегом, но забросил. Узнав о ПИК-Спорт, он вернулся к регулярным тренировкам:

– Всегда заряжал этот миг на коротких дистанциях, когда ты выкладываешься на максимум. А тут такая возможность у тебя под окнами — взял и побежал.

Совместные тренировки помогают жителям одного квартала познакомиться и подружиться. Фото: Александр Шпаковский

Заниматься можно вечером после работы или по утрам в выходные. Егор отмечает, что удобное время и системность тренировок позволяют подстроить под них свое расписание.

– У меня два ярких результата, – делится он. – За неделю пробежал около 24 км за 4 тренировки. Что важно — к своим личным достижениям я пришел осознанно и целенаправленно. Сейчас занимаюсь воркаутом, ОФП и бегом.

Знакомое окружение повышает мотивацию

В век, когда знакомство с соседом по лестничной клетке не является обязательным социальным протоколом, совместные занятия спортом помогают жителям одного квартала познакомиться и даже подружиться.

По данным опроса, проведенного ПИК-Спорт среди 2800 жителей разных районов, каждый четвертый любитель спорта идет на тренировку ради интересного общения. Лучшей компанией для занятий спортом россияне считают друзей (48%) и соседей (44%).

– Групповые тренировки проходят интереснее и веселее, чем самостоятельные занятия в тренажерном зале. А если это тренировки на улице, то приятное, «обновленное» состояние после тренировки обеспечено, – подчеркивает еще одна участница проекта ПИК-Спорт Инна Зверева.

В спорте она не новичок, но и для нее на занятиях есть моменты преодоления себя и сложности. Тренеры видят возможности своих спортсменов и ставят посильные задачи: для начинающих готовят один вариант упражнений, для продвинутых — усложняют их. В итоге занятие выстроено так, что необходимую нагрузку получают все.

– Тренировки проходят у дома, что экономит время, которое ты обычно тратишь на дорогу до спортзала, – отмечает Инна. – А занятия с соседями даются психологически легче и намного приятнее, так как занимаешься в кругу знакомых.

Участники проекта отмечают высокую вовлеченность тренеров в процесс тренировок. Фото: Александр Шпаковский

Тренироваться с ПИК-Спорт могут не только жители кварталов ПИК, но и их друзья, родственники и все желающие. Нужно только выбрать тренировку и записаться на нее через чат-бот в Телеграме. Нередко к занятиям присоединяются случайные прохожие, а потом они вливаются в команды.

До того, как запустили проект ПИК-Спорт, некоторые жители «Саларьево-Парка» собирались на стадионе и устраивали совместные тренировки. Теперь они занимаются чаще, а также можно заниматься сразу по нескольким направлениям.

– Отдельно хочется выделить тренировки по воркауту с Артемом Щеболевым, – говорит Инна. – Его занятия доступны абсолютно всем: от новичков до «бывалых». Уверена, что своим посылом и подачей материала он может увлечь каждого.

Погода — не повод отменять тренировку

Артема Щеболева в проект ПИКа пригласил товарищ, который тоже ведет здесь тренировки. Такое предложение прозвучало как профессиональный вызов.

– Перед первой же тренировкой в локации «Мещерский лес» меня предупредили, что помимо взрослых участников будут два юных спортсмена 7 и 11 лет, – вспоминает Артем. – Сейчас детей гораздо больше — теперь я веду там отдельную детскую тренировку.

Тренировки после работы во дворе дома удачно вписываются в график каждого. Фото: Иван Макеев

Он отмечает, что многих мотивируют занятия поблизости к дому. Площадка под окнами, привычная приятная компания, да еще и тренер на месте — становится проще вытащить себя на тренировку. И не останавливает даже непогода.

– Пока нам везло, лишь одно занятие за сезон прошло прямо под ливнем, но и на него пришли люди, – это для тренера лучшая обратная связь. Казалось бы, в такую погоду сидеть дома. Но нет, ребята приходят, и я вижу, как от тренировки к тренировке у них начинает получаться что-то новое.

Впереди холодное время года, но это не пугает тренеров и спортсменов. Есть расписание, привычка заниматься и желание приходить в знакомую группу. Спорт не просто вписан в график современного горожанина, он становится важной частью социальной жизни. Существуют популярные клубы бегунов, кроссфит-комьюнити, а в жилых кварталах ПИК и их окрестностях благодаря проекту ПИК-Спорт появляются локальные спортивные сообщества.

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