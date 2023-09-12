«Все проекты направлены на повышение качества жизни людей»

Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ

На Дальний Восток сейчас идут огромные деньги — инвестирует государство, ВЭБ и организации развития, банки и частные компании. Строятся дороги, соцобъекты, обновляется общественный транспорт, жильё и коммунальные сети. В итоге все усилия должны привести к тому, что в макрорегионе уровень жизни будет выше, чем в европейской части России. То, как решается эта задача, обсудили в прямом эфире на ток-шоу «60 минут» в рамках Восточного экономического форума обсудили помощник президента Максим Орешкин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«В последние годы Дальний Восток активно развивается. Вчера президент принимал старт нескольких проектов, запущенных как раз благодаря новым инвестиционным решениям. И в целом денег на Дальнем Востоке становится больше. Вопрос в том, что эти деньги и проекты должны работать на качество жизни людей», — сказал Шувалов.

В макрорегионе по поручению президента создаются 25 мастер-планов городов. Это комплексные документы, которые кардинально меняют поселения в лучшую сторону и улучшают качество жизни горожан. В развитие территорий серьёзно вкладываются и ВЭБ.РФ, и частные инвесторы. Здесь появляются новая транспортная и коммунальная инфраструктуры, школы, больницы, культурные центры, строится комфортное жилье.

«Сейчас наши проекты ВЭБа направлены на то, чтобы здесь было другое качество жизни. Вся эта работа ведётся в рамках мастер-планирования. Поэтому на Дальнем Востоке всё должно быть лучше, чем в европейской части страны», — заявил председатель ВЭБ.РФ.

Помощник президента России Максим Орешкин уточнил, что на Дальнем Востоке за последние 10 лет сильно изменилась структура инвестиций. Если раньше акцент делался на крупные промышленные проекты, то теперь стараются инвестировать в города и улучшение уровня жизни.

«Сейчас повестка смещается в инвестиции, в том числе в города, проекты городского развития, улучшения качества жизни и в то, чтобы жизнь здесь, на Дальнем Востоке, была комфортнее и интереснее для простых жителей», — пояснил Орешкин.

Он добавил, что государство «окутало заботой» инвесторов. Для них существует масса льготных режимов, проработанные мастер-планы, куда можно встроить их проект, а также целый ряд инструментов ВЭБ.РФ.

«Целый набор инструментов здесь применяется на Дальнем Востоке: и льготное кредитование, и разного рода поддержка. Поэтому действительно здесь инвесторы окутаны заботой. Даже есть выделенный вице-премьер в российском правительстве, который изо дня в день занимается сопровождением этих инвестиционных проектов», — сказал помощник президента.

Ещё одно важное направление, которое может помочь развитию региона, — поддержка компаний-экспортёров. Чтобы они стали успешными, нужно не только уметь выдерживать конкуренцию, но и выбирать в каждой отрасли компании-лидеры, обладающие безупречной репутацией. Они «потянут» за собой всех остальных, пояснила гендиректор Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ) Вероника Никишина.

«Также очень важны лидеры общественного мнения, амбассадоры, которые будут (помогать) формировать узнаваемость отраслей для того, чтобы популяризировать такой продукт», — добавила гендиректор РЭЦ.

Дополнительные стимулы к развитию бизнеса и новых амбициозных проектов Дальнему Востоку обеспечены. Накануне в рамках ВЭФ заключили инвестпроекты на общую сумму 1,1 трлн рублей. ВЭБ.РФ вместе со Сбером, Минвостокразвития и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) займутся строительством объектов в разных сферах — от туризма до инженерной и транспортной инфраструктуры. При реализации проектов будут использоваться различные льготные инструменты, в том числе возможности ВЭБ.РФ.