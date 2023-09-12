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Экономика12 сентября 2023 10:40

На ВЭФ-2023 Анна Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа

11 сентября на VII Восточном экономическом форуме, руководитель Службы Анна Попова открыла всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа. Мероприятие прошло на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2023
11 сентября на VII Восточном экономическом форуме, руководитель Службы Анна Попова открыла всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа. Мероприятие прошло на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2023

11 сентября на VII Восточном экономическом форуме, руководитель Службы Анна Попова открыла всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа. Мероприятие прошло на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2023

Фото: Shutterstock

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей нашей дорогой, прекрасной страны и ее жителей", - сказала глава Роспотребнадзора.

В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России, а готовность к прививочной кампании достаточно высокая.

На ВЭФ-2023 на стенде Роспотребнадзора все участники могут в специально оборудованном медицинском кабинете сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами и получить сертификат установленного образца о пройденной процедуре.

Кроме этого, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить не менее 60% совокупного населения РФ и 75% от групп риска. К группам риска относятся работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые люди, граждане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети.

Также до 1 октября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.

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