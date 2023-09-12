Огни землетрясений? Перед трагедией в Марокко заметили загадочное явление

Перед землетрясением в Марокко заметили огни в небе Фото: СОЦСЕТИ

Подняли камеры видеорегистраторов автомобилей в Марокко – и на некоторых записях, буквально за несколько мгновений до страшного землетрясения, в небе видны таинственные вспышки. Точно такие же видели в Турции, в Сирии, а впервые наука обратила внимание на феномен, когда засверкало над Мексикой в 2017 году.

Интересно, что все такие записи всплывают не сразу, а через несколько дней после землетрясения. Возможно, в моменте людям просто не до того. В итоге явление, которое, возможно, позволило бы предсказывать толчки, остается неизученным.

О ЧЕМ РЕЧЬ

В науке феномен назвали просто «Огни землетрясений», или EQL. Покопались в архивах – есть и старые наблюдения. Это и молнии над Везувием, когда гибли Помпеи. И огни над Японией в 869 году. И десятки, если не сотни, свидетельств. К сожалению, приборами это дело не зафиксировано, фотографий нет, а немногочисленные видео появились только в наши дни благодаря автомобильным регистраторам и подъездным камерам наблюдений.

В целом так: светиться может и до, и после. Часто – довольно далеко от эпицентра. Цвет – синий или беловатый. Внешне похоже на полярное сияние, что и намекает на природу излучения, и природа эта, несомненно, электрическая.

Вспыхнуть может и за несколько секунд до, и за несколько недель. Вспышки жмутся к будущему эпицентру. Огни после землетрясения могут наблюдаться еще месяцами, и не обязательно около эпицентра. Афтершоки почти не дают огней. Магнитуда землетрясения должна быть более пяти.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Есть две базовые гипотезы, земная и небесная.

Земная говорит о том, что электричество высвобождается из самого камня. Мы подробно писали, что в горных породах запасены безграничные запасы электричества. Оно хранится не в виде какой-то батарейки, а поддерживается самой структурой атомных связей. Когда на камень давят, сила взаимного тяготения атомов преобразуется в электричество. Точно так же вы зажигаете газ в зажигалке: нажимаете на кнопку, тем самым бьете по специальному кристаллу, и он выдает искру напряжением до 2 тысяч вольт. Она и зажигает газ.

И гипотеза такова: глубинные движения сминают породы, те продуцируют ток, а дальше… а дальше самое сложное объяснить, откуда берется свечение. Все согласны в том, что мы видим не саму «искру», она остается в глубине. А плазму, в которую превращается воздух от высокого напряжения. Говорят, что ионы как-то просачиваются наружу, и воздух светится… но это так себе объяснение.

Мне же непонятно, как такие напряжения не видят чуткие бытовые приборы. Многочисленные датчики электромагнитного поля, которые стоят на метеостанциях. Что-то тут не то.

Вторая гипотеза – ионосферная. Она считает, что землетрясение начинается с ионосферного пробоя. Над нами, на высоте 80-100 км, висит слой, заряженный до тысяч вольт. Земля – ноль. Вот и пробивает. Правда, наука долгое время полагала, что такого пробоя в принципе не может быть. Но современные теории не исключают: по каким-то причинам электрический пробой происходит, тысячи вольт идут на землю… а дальше вся эта энергия вступает во взаимодействие с земными (теллурическими) токами. А те возбуждают минералы. И, если накопилось какое-то тектоническое возбуждение, оно «выстреливает» землетрясением.

Конечно, и у этой гипотезы множество слабых сторон. В первую очередь непонятна причина пробоя. Это может быть метеорит. Нарушение, вызванное работой мощных радиостанций. Удар высотной молнии (спрайта). Конспирологи говорят, что такой пробой вполне можно вызвать и искусственно. Таких мнений было много после турецкого землетрясения: дескать, уж очень «вовремя», по политическим мотивам, оно произошло.

ЕСТЬ И СКЕПТИКИ

Я уже говорил, что документальных свидетельств очень мало. Даже то, что есть, не железобетонное. Скажем, огни в Марокко вполне могут быть вспышкой на ЛЭП. Электрические линии в таких странах очень ненадежные. Кто ездил, знает, какие только огни не видно из окон отеля, если просто стоять и смотреть. Здесь, возможно, первый толчок, мало заметный, повредил опору.

Исследователей смущает, что очень уж по-разному предстает это свечение. То зарево, то шары, то как бы молнии. Но мне все-таки кажется, что такие огни есть. Стоит напомнить, что не изучена природа шаровой молнии (которую тоже долго отрицали). Где-то там, в сходных физических процессах, и таится отгадка – и шаровой молнии, и огней землетрясения.