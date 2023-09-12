Единственный люкс-дизайнер Зимбабве: «Хочу попросить у Владимира Путина гражданство»

Энергетика темнокожего мужчины и его космические наряды работают как черная магия Фото: Андрей АБРАМОВ

В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который сейчас проходит на острове Русский, самый яркий гость — Зандер Пратт (Xander Pratt). Стоит ему на секунду остановиться где-либо, рядом вмиг материализуются поклонницы. Причем секунду назад о его существовании они могли не знать. Но энергетика темнокожего мужчины и его космические наряды работают как черная магия.

Зандер родился в Зимбабве. Жил в Марокко, а сейчас — на Филиппинах. Он и чтец, и жнец.

— Бро (сленговое английское «брат» — Авт.), я дизайнер, музыкант, художник, фотограф, парфюмер. Все, что видишь на мне — создал я сам, — с гордостью рассказывает корреспонденту kp.ru мужчина и козыряеет кольцами на пальцах. — В основном работаю в направлении люкс-дизайна. Я единственный люксовый дизайнер из Зимбабве.

Люкс-дизайнер Пратт заявил, что попросит гражданство России у Путина Фото: Андрей АБРАМОВ

— «Википедия» называет вашу родину — одним из беднейших государств Африки. Есть ли у людей деньги на вашу одежду?

— Моя продукция доступна для новых зимбабвийцев (оказывается, «новыми» бывают не только русские. — Авт.). Для молодежи, которая растет и взрослеет на моих работах. Мне важно, чтобы Зимбабве была самодостаточной. Не нужно оглядываться на Запад в поиске каких-то великих идей, они сейчас есть у нас — на Глобальном Юге.

Вдруг Зандер меняет тему разговора и с серьезным лицом заявляет:

— Бро, я собираюсь переехать в Россию. Попрошу у президента Путина гражданство…

Смотрит за реакцией и смеется. И непонятно, насколько велика была доля шутки.

— Россия, Зимбабве и Африка сейчас дружат. Россияне и зимбабвийцы похожи. Они любят и посмеяться, и поговорить на какие-то глубокие темы, разделяют интерес к смене старой западной доктрины, в возвращении собственной истории на первый план. Раньше представление было такое: африканцы — нищие люди, а русские — агрессивные. Но это неправда. Сейчас мы создаем нашу новую историю. Мы похожи, потому что хотим изменить мир вместе, — без всякой патетики в голосе говорит иностранец.

Зандер родился в Зимбабве. Жил в Марокко, а сейчас — на Филиппинах Фото: Андрей АБРАМОВ

А затем вновь обескураживает (люди искусства, они такие!):

— Мне кажется, в прошлой жизни я был русским, может, я и сейчас русский... Когда русский становятся тебе по-настоящему близкими — это самый преданный человек в мире. Поэтому я ощущаю такую схожесть между нами, бро!

О своих целях на ВЭФ художник говорит: с помощью искусства он пытается объединить африканцев, азиатов и россиян. Раньше деятель уже бывал в России. Он хватается за голову, описывая Москву. А затем и за сердце — говоря уже про Санкт-Петербург.

— Ваша столица — поразительна, но Петербург мне понравился больше. Там ты будто внутри картины. Это сердце художника. И если художник внимательно прислушается, то услышит ритм архитектуры. Настоящий шедевр…