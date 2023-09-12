До России добрался азиатский фейк о “парацетамоле", который распространяет смертельный вирус “Мачупо”

Большинство вирусов, жизнеспособен в жидких средах и не может существовать в такой сухой среде, как, например, таблетки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальной сети “Однокласснике” недавно получило хождение следующее сообщение:

“Будьте осторожны, чтобы не принимать парацетамол, в котором письменное Р/500. Это новый, очень белый и блестящий парацетамол, врачи говорят, что в нем содержится “Мачупо” вирус, который считается одним из самых опасных вирусов в мире. И с высоким уровнем смертности. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, со всеми людьми. И спасти их жизни. Я сделал свою часть, теперь ваша очередь”.

Круто же - кто-то коварно распространяет вирус посредством таблеток от простуды! Но уж очень это похоже на “чипирование посредством вакцин”, “распространение коронавируса посредством вышек 5G” и другие любимые фейки нашего детства.

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Сразу бросается в глаза, что это письмо написано как-то не по-русски. И это абсолютная правда. Потому что эти трепетные строки изначально сочинили на другом диалекте - первая волна таких сообщений распространилась в интернете в 2017 году преимущественно в азиатском регионе: Таиланд, Индия, Казахстан, Малайзия, Сингапур. Самое любопытное, что на тот момент случаи заражения вирусом «Мачупо» были зарегистрированы только в Южной Америке. Тем не менее медицинские ведомства стран, которые подверглись вирусному распространению фейковой информации, выступили с опровержением.

Минздрав Малайзии заявил, что не располагает информацией от компаний-производителей парацетамола о появлении загрязненной партии таблеток. И лекарства абсолютно безопасны для употребления. Более того, глава ведомства доктор Нур Хишам Абдулла пояснил, что что, “Мачупо”, как и большинство вирусов, жизнеспособен в жидких средах и не может существовать в такой сухой среде, как, например, таблетки парацетамола. С аналогичным заявлением выступил Минздрав Сингапура.

Ввиду вопиющей абсурдности, этот фейк не получил распространения в СМИ, но успешно кочевал в “жидких средах” - социальных сетях. И через пару лет - в 2019 году добрался до Франции. На родине Вольтера гастроли нехитрой истории про коварные козни, таблетки и южноамериканский вирус тоже прошли с успехом - более 41 тысячи перепостов в социальной сети Facebook (запрещен в России). Заполошных французских пользователей не смутил даже такой маленький пустяк, на который обратило внимание граждан Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения: дело в том, что “...ни один продукт под названием «P/500» …не продается во Франции”.

Французам пришлось организовывать разъяснительную кампанию для того, чтобы убедить граждан в бредовости этого сообщения. К ней привлекли серьезных ученых: исследователя медицинского факультета Чилийского университета Вивиана Лухсингера и Андерсона Брито, исследователя вычислительной биологии в Имперском колледже Лондона. Они в свою очередь объясняли, что вирус не способен выжить внутри или на поверхности таблетки, потому что для репликации ему нужна живая клетка…

Наконец история была переведена с помощью Google-Переводчика на русский язык и добралась до России. Давайте не будет проявлять традиционное русское гостеприимство и встречать идиотские заграничные новости хлебом-солью. Увидели пользователя, который предлагает “не принимать парацетамол, в котором письменное Р/500” - в бан его, немедленно!