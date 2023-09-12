Сергей Безруков вернулся в «Спокойной ночи, малыши!»

Юные зрители смогут увидеть Сергея Безрукова в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Фото: Кадр видео

Съемки съемками, а дети — святое. Поэтому, как бы не был занят Сергей Безруков в Губернском театре и регулярных съемках и кино и сериалах (в производстве одновременно находятся проекты «Плевако», «Охота на Бизона», «Воздух», «Счастье мое» и «Роднина»), он всегда найдет место для съемок в самой долгоиграющей и уютной передаче российского ТВ «Спокойной ночи, малыши!».

Фото: Кадр видео

В программу частенько зовут звезд — причем, порой очень даже неожиданных (как исполина Николая Валуева, к примеру). Вот и Сергея Витальевича чаша не миновала. Он уже в 2021 году приходил в «спокушки», переодевшись пиратом, но тогда страну и весь мир накрыл злосчастный ковид. А теперь Безруков снова вернулся в проект, о чем и сообщил радостно в соцсетях.

Фото: Кадр видео

— После небольшого перерыва вновь вернулся к съемкам программы «Спокойной ночи, малыши!», — написал 49-летний актер. — Так что спешу обрадовать — скоро выйдут новые эпизоды! Мы с детьми сами всегда их смотрим и знаем, когда будет следующий выпуск. Поэтому, как и раньше, буду информировать о выходе эпизодов и вас!

Ранее звезда «Бригады» уверял, что вести программу — давняя мечта детства. И с тех пор, как он начал вести проект, во дворе дети начали называть его не иначе, как «Дядя Сережа-друг Степашки и Хрюши».

Фото: Кадр видео

Впервые программа вышла в эфир ЦТ 1 сентября 1964 года. С того времени ведущими программы были Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Ангелина Вовк, Юрий Куклачев, Амаяк Акопян, Анна Михалкова, Оксана Федорова, Дмитрий Маликов и другие.