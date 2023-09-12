Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде

Товарищ Ким приехал на своем фирменном бронированном поезде. Фото: REUTERS

Видео прибытия Ким Чен Ына в своем телеграм-канале разместил министр природы Александр Козлов. Четыре года назад, когда глава КНДР приезжал в Россию, политика встречал он же. Правда, тогда Козлов был руководителем Минвостокразвития. Видимо, у чиновника сложились хорошие отношения с северокорейским лидером, поэтому на границу отправили опять его.

«Мост через реку Туманная. Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика крепко дружат уже 75 лет. Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники», - написал в телеграме Козлов.

Фото: REUTERS

Товарищ Ким приехал на своем фирменном бронированном поезде зеленого цвета с желтой полосой. На станции Хасан перрон не на уровне дверей, поэтому для встречи дорогого гостя специально сколотили деревянную лестницу. Перила, балясины и фанерные ступени – в лучших дачных традициях. Но красный ковер задал стиль всей конструкции.

Когда руководитель КНДР начал подниматься к вокзалу от перрона, заиграл военный оркестр.

Фото: REUTERS

Скорее всего, остановка на станции Хасан не будет долгой. В прошлый раз после формальной и торжественной встречи политик вернулся в поезд и поехал во Владивосток. Так как Владимир Путин сейчас как раз на острове Русский, рядом с городом, то и Ким Чен Ын, вполне вероятно, повторит свой прошлый маршрут.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече политиков:

- Это будет полноформатный визит — переговоры делегаций. После при необходимости лидеры продолжат разговор один на один.

Фото: REUTERS

Ходит информация, что глава КНДР хотел бы посетить космодром «Восточный». Путин на пленарной сессии ВЭФ упомянул и о своих планах съездить туда.

- У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете, - сказал президент.

Фото: REUTERS

Для Владимира Владимировича посещение «Восточного» после ВЭФ буквально стало традицией. Он это делает каждый год после завершения своей программы на форуме.